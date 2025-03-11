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前顧問：美國經濟極不穩定　川普關稅政策「被誤導」

▲▼經濟學家摩爾（Stephen Moore）。（圖／路透）

▲經濟學家摩爾批評川普的關稅政策是「被誤導的」，同時透露美國經濟「極不穩定」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普的前顧問、經濟學家摩爾（Stephen Moore）批評，川普近期強調關稅作為經濟武器的做法是「被誤導的」，並警告美國經濟「極不穩定」，急需新的刺激措施。與此同時，他也呼籲國會盡快通過減稅法案，以促進經濟成長，而非依賴貿易壁壘。

據《衛報》報導，摩爾在福斯新聞受訪時表示，美國目前正面臨消費者信心下滑、就業市場疲軟等挑戰，而加徵關稅無助於改善現狀。他指出，川普政府應專注於減稅政策，並敦促國會在陣亡將士紀念日（5月的最後一個星期一）前推動立法，以提供企業與民眾急需的財政支持。

作為《川普經濟學》的作者，摩爾長期倡導減稅政策，並曾參與2025年政策計劃的部分撰寫，該計劃旨在影響特朗普若再次選舉後的經濟方向。摩爾過去曾獲川普提名為美聯儲董事會成員，但因財務與法律爭議最終退出提名。他當時聲稱，對其個人背景的「無情攻擊」使他不得不放棄職位，但仍將持續支持川普的經濟政策。

然而，在2024年總統大選期間，他對川普關稅政策的批評顯示出一定程度的獨立性，認為單憑關稅無法促進美國經濟復甦。儘管摩爾對川普關稅政策持保留態度，但川普及其核心盟友仍堅稱美國經濟基礎穩固，並認為對加拿大、墨西哥與中國等國徵收關稅是合理的。不過，川普上周接受福斯新聞採訪時也承認，美國可能面臨經濟衰退，反映他對經濟前景的擔憂。

面對外界對關稅政策的不確定性，摩爾批評白宮決策「搖擺不定」，導致市場動盪。他指出，關稅政策時常變動，今天可能宣布加徵，隔日又延後或改變對象，影響股市起伏。他強調，美國應尋求更穩健的經濟政策，而非過度依賴貿易戰，以確保長期的經濟成長與市場信心。

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