憂台積電失競爭力！卓榮泰「你代表中央政府？」　傅崐萁停5秒才開口

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰11日率行政團隊赴立法院，針對中央政府總預算覆議案進行報告備詢，國民黨團總召傅崐萁質詢時問，台積電宣布擴大赴美投資1000億美元，恐使台灣失去競爭力，卓榮泰回應，難道要鎖國嗎？傅崐萁則表示是擔憂台灣安全，卓榮泰則反問，「你是說企業都不能出去？你代表中央政府嗎？」傅崐萁一時語塞，過了5秒才表示自己代表國會，而卓榮泰緊接著說，「我代表中央政府，歡迎國內企業對全球佈局，但要嚴守國家要求，要保持台灣領先」。

▲卓榮泰槓上傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

台積電董座魏哲家在美國總統川普見證下，宣布擴大對美投資千億美元，引來各界擔憂，事後返台與總統賴清德召開記者會，強調先進製程、研發中心依然會在台灣。不過，傅崐萁今仍質疑台積電此舉恐讓台灣失去競爭力，卓榮泰強調，政府對國內企業的佈局是開放的，但要嚴守國家要求，「你要我們鎖國嗎？」傅崐萁表示，自己沒說要鎖國，只是台灣的最高科技要到美國，不用管安不安全嗎？

卓榮泰回覆，企業的各種佈局，一定要保持台灣領先，關鍵技術一定要台灣領先，就算設廠是幾年之後的事，幾年後才會在美國量產；傅崐萁大聲批評，幾年以後，政府應該要有遠見，要看到幾十年後的局勢；卓榮泰說，委員難道是說企業都不能出去？傅崐萁則大喊：「當然不可以出去，經過國人同意沒有？」這讓卓榮泰質問，「你代表中央政府嗎？」傅崐萁停頓5秒，才開口，「我代表中華民國國會」；卓榮泰則說，「我代表中央政府，我歡迎國內廠商對全球佈局，但要嚴守國家要求」。

傅崐萁指出，護國神山的崩山，在卓榮泰的任內，造成全國撞擊，卓榮泰還說樂觀其成，樂觀產業發展；卓榮泰立即發聲，他是對於企業在全球佈局樂觀其成，請不要用短影片污衊政府；傅崐萁則繼續說，你用樂觀其成了，閣揆對護國神山把台灣出賣，連條件都沒講，拱手把成果送給別人；卓榮泰則強硬回擊，一派胡言，「我們對國家的情感不會比你差」。

傅崐萁表示，今天他和顏悅色來詢問，卓榮泰可能不習慣，之後他就換一張臉，更提到韓國人是怎麼挺直腰桿，不讓三星到美國，「台灣價值就出現一些軟骨頭的內閣、總統，讓我們崩山」；卓榮泰則喊，台積電比三星強。