美烏重啟會談　盧比歐要烏克蘭「割地換和平」！有望恢復軍援

▲ 盧比歐將於沙國與烏克蘭團隊會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基公開爭執後中斷軍援，雙方代表團11日將於沙烏地阿拉伯重啟談判，而美國國務卿盧比歐10日在前往出席會談途中表示，若欲結束戰爭，烏克蘭可能需在領土上做出讓步。

《紐約時報》報導，盧比歐10日在飛往沙國吉達（Jeddah）途中向媒體表示，為結束衝突或至少以某種形式暫停衝突，烏克蘭與俄羅斯雙方都需「做一些困難的事」。

他未透露可能的協議內容，但強調俄烏的讓步對外交至關重要，「我認為雙方都需意識到，這種情況沒有軍事解決方案」，因為俄羅斯難以全面占領烏克蘭，而烏克蘭短時間內也不可能將俄軍逼退至2014年前的邊界。

川普要求以烏克蘭礦產資源換取軍援，但因安全保障問題與澤倫斯基發生爭執，導致軍援中斷。盧比歐透露，11日的會談也許不會深入討論礦產協議，但強調美方仍持續向烏克蘭提供防衛所需的情報，並澄清從未威脅切斷億萬富豪馬斯克的SpaceX公司旗下星鏈服務。

美國近期持續對烏施壓，川普同時也揚言進一步制裁俄羅斯，以回應莫斯科軍事活動。盧比歐表示，此舉是為證明華府有能力迫使俄羅斯重回談判桌。

盧比歐提到，11日會中很可能討論恢復對烏軍援，稱他相信若烏克蘭展現對和平的誠意，美國對軍援的立場可能改變，且「可以保證的是，我們不會向俄羅斯提供軍事援助」。