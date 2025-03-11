郭智輝二度為失言鞠躬道歉　曝台積電投資審核尚未進入行政程序

▲經濟部長郭智輝再次為失言鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率行政團隊赴立法院，針對中央政府總預算覆議案進行報告備詢。經濟部長郭智輝會前也接受媒體聯訪。對於日前失言以蒙古症（唐氏症）形容台積電（2330）若和英特爾合資一事，郭智輝二度鞠躬道歉。至於台積電投資案部分，郭智輝表示，所有對外投資都要經過投審會審查，大家關切台積電個案，確實到目前為止，並沒有進入到行政程序。

對於今日覆議案，郭智輝表示，希望在野黨通過覆議案，這是整個福國利民部分，對經濟部來，有一些預算被凍結、刪除，在補貼節能電器刪了19.2億，大概差了60萬台冷氣，後面結果可想而知，水力部分，去年連續三個颱風，對河川各方面很大影響，凍結業務費，人員無法巡查工程進度。

郭智輝補充，第三個還有對產業補助也被凍結，誠摯呼籲，希望在野黨通過覆議案，讓福國利民措施可以進行。

至於是否電不夠影響企業外流？郭智輝強調，我們水電一定夠，到海外投資主要是看上當地市場，台灣優勢很多，水電土地可能大家緊張一點，但事實上都有提前布局，水電一定沒有問題。

至於日前失言以蒙古症（唐氏症）形容台積電（2330）若和英特爾合資一事，郭智輝也二度鞠躬道歉，他表示，昨天有鄭重向大家道歉，造成行政團隊、同仁困擾，再次再向大家道歉一次。

至於台積電投資案，郭智輝回應，所有對外投資要經過國家規定，就是投資審查委員會，大家關切台積電個案，確實到目前為止，並沒有進入到行政程序。