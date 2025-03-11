川普一句話血洗美股！　高盛盤點暴跌10大關鍵因素

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，美國經濟可能正經歷「過渡期」，不排除美國經濟可能陷入衰退，引發市場恐慌，美股10日遭遇嚴重拋售潮，創下川普1月20日上任以來「最慘一天」。

此外，追蹤美國最大科技股表現的彭博「七巨頭」指數（Bloomberg Magnificent 7 Index）暴跌 5.4%，自去年12月創下紀錄高點以來，累計跌幅已超 20%，進入技術性熊市區間。

市場拋售潮中，特斯拉（Tesla）股價暴跌超 15%，將今年累計跌幅擴大至 45%，顯示投資人開始對曾被視為受惠於川普與馬斯克關係的科技股重新評估風險。隨著風險資產遭到大規模拋售，比特幣跌至4個月低點，美國企業債發行市場幾乎停滯，而避險需求推動美國國債走強，2年期美債殖利率驟降11個基點，顯示市場對經濟前景的擔憂加劇。

市場觀察人士認為，投資人越來越擔心川普的經濟政策，包括提高關稅、削減開支與地緣政治不確定性，將可能導致美國經濟陷入停滯。

知名投行高盛（Goldman Sachs）發布最新報告，列出導致本次市場大幅波動的 十大主因，其中包括經濟衰退憂慮、關稅問題與技術面疲弱等因素：

1. 經濟成長疑慮（Growth Concerns）：近期美國經濟數據疲軟，包括 非農就業報告 與 ISM製造業指數 低迷，加劇市場對經濟衰退的擔憂。

2. 關稅政策與AI泡沫降溫（Tariff Fatigue & AI Repricing）：川普的貿易政策持續施壓市場，而人工智慧（AI）題材經過去年狂熱後，開始遭遇重新評估。

3. 全球市場複雜性（Global Complexity）：歐洲市場波動加劇，德、法國債券殖利率創新高；中國市場表現強勁，阿里巴巴、京東等公司股價上揚。

4. 技術面疲弱（Technicals Weak）：標普500指數跌破 200日移動均線，大部分龍頭科技股進入技術性超賣區間。

5. 系統性拋售（Systematic Supply）：趨勢跟蹤基金（CTAs）過去一周拋售近600億美元的美股部位，其中約300億美元與標普500相關。

6. 槓桿部位過高（Positioning Elevated）：對沖基金的槓桿比率達到過去一年最高點，增加市場脆弱性。

7. 市場流動性枯竭（Liquidity Challenges）：市場流動性降至新低，影響交易穩定性。

8. 長期投資人降低風險敞口（Long-Only Risk Reduction）：資金從醫療、公用事業與半導體等相對強勢產業撤離。

9. 消費者信心下降（Consumer Woes）：零售與郵輪產業遭遇困境，Abercrombie & Fitch、Foot Locker、維多利亞的秘密等零售商股價大跌。

10. 季節性因素不利（Poor Seasonality）：歷史數據顯示，市場可能要等到 3月14日 才有機會出現明顯反彈。