　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普一句話血洗美股！　高盛盤點暴跌10大關鍵因素

▲川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，美國經濟可能正經歷「過渡期」，不排除美國經濟可能陷入衰退，引發市場恐慌，美股10日遭遇嚴重拋售潮，創下川普1月20日上任以來「最慘一天」。

此外，追蹤美國最大科技股表現的彭博「七巨頭」指數（Bloomberg Magnificent 7 Index）暴跌 5.4%，自去年12月創下紀錄高點以來，累計跌幅已超 20%，進入技術性熊市區間。

市場拋售潮中，特斯拉（Tesla）股價暴跌超 15%，將今年累計跌幅擴大至 45%，顯示投資人開始對曾被視為受惠於川普與馬斯克關係的科技股重新評估風險。隨著風險資產遭到大規模拋售，比特幣跌至4個月低點，美國企業債發行市場幾乎停滯，而避險需求推動美國國債走強，2年期美債殖利率驟降11個基點，顯示市場對經濟前景的擔憂加劇。

市場觀察人士認為，投資人越來越擔心川普的經濟政策，包括提高關稅、削減開支與地緣政治不確定性，將可能導致美國經濟陷入停滯。

知名投行高盛（Goldman Sachs）發布最新報告，列出導致本次市場大幅波動的 十大主因，其中包括經濟衰退憂慮、關稅問題與技術面疲弱等因素：

1. 經濟成長疑慮（Growth Concerns）：近期美國經濟數據疲軟，包括 非農就業報告 與 ISM製造業指數 低迷，加劇市場對經濟衰退的擔憂。

2. 關稅政策與AI泡沫降溫（Tariff Fatigue & AI Repricing）：川普的貿易政策持續施壓市場，而人工智慧（AI）題材經過去年狂熱後，開始遭遇重新評估。

3. 全球市場複雜性（Global Complexity）：歐洲市場波動加劇，德、法國債券殖利率創新高；中國市場表現強勁，阿里巴巴、京東等公司股價上揚。

4. 技術面疲弱（Technicals Weak）：標普500指數跌破 200日移動均線，大部分龍頭科技股進入技術性超賣區間。

5. 系統性拋售（Systematic Supply）：趨勢跟蹤基金（CTAs）過去一周拋售近600億美元的美股部位，其中約300億美元與標普500相關。

6. 槓桿部位過高（Positioning Elevated）：對沖基金的槓桿比率達到過去一年最高點，增加市場脆弱性。

7. 市場流動性枯竭（Liquidity Challenges）：市場流動性降至新低，影響交易穩定性。

8. 長期投資人降低風險敞口（Long-Only Risk Reduction）：資金從醫療、公用事業與半導體等相對強勢產業撤離。

9. 消費者信心下降（Consumer Woes）：零售與郵輪產業遭遇困境，Abercrombie & Fitch、Foot Locker、維多利亞的秘密等零售商股價大跌。

10. 季節性因素不利（Poor Seasonality）：歷史數據顯示，市場可能要等到 3月14日 才有機會出現明顯反彈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1圖看大降溫！　下波挑戰寒流
金秀賢「想娶小20歲妹」！擇偶條件被挖：能為我而死
葉元之遭爆是雙面人　嗆員警「不知道我是誰？」分局長擺3桌道歉
快訊／日圓急升！飆艱苦價　10萬台幣少換5萬日圓
快訊／東京20多歲女當街遭砍！　無呼吸心跳
嬤帶火腿腸回台給金孫當點心...被罰20萬
金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！點名3黑手逼死她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前顧問：美國經濟極不穩定　川普關稅政策「被誤導」

美烏重啟會談　盧比歐要烏克蘭「割地換和平」！有望恢復軍援

快訊／日本東京20多歲女當街遭砍！　「無呼吸心跳」送醫

英年輕人「從軍意願低」僅11％願上前線！　法40％絕不參軍

美烏談判在即！澤倫斯基先見沙烏地王儲　親曝停火心聲

快訊／首爾江南區工地爆炸！　5名工人輕重傷

川普一句話血洗美股！　高盛盤點暴跌10大關鍵因素

蘋果擬改革軟體「更新作業系統外觀」　預計6月WWDC正式發表

「美股血洗」川普竟神隱！　白宮出面回應

華爾街日報：川普、習近平擬6月舉行「生日高峰會」

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

前顧問：美國經濟極不穩定　川普關稅政策「被誤導」

美烏重啟會談　盧比歐要烏克蘭「割地換和平」！有望恢復軍援

快訊／日本東京20多歲女當街遭砍！　「無呼吸心跳」送醫

英年輕人「從軍意願低」僅11％願上前線！　法40％絕不參軍

美烏談判在即！澤倫斯基先見沙烏地王儲　親曝停火心聲

快訊／首爾江南區工地爆炸！　5名工人輕重傷

川普一句話血洗美股！　高盛盤點暴跌10大關鍵因素

蘋果擬改革軟體「更新作業系統外觀」　預計6月WWDC正式發表

「美股血洗」川普竟神隱！　白宮出面回應

華爾街日報：川普、習近平擬6月舉行「生日高峰會」

獨／租金翻倍！66萬變100萬　台中人愛店水舞饌熄燈內幕曝光

全球Top6！《哪吒2》票房超《復仇者3》　陸業者：春季持續賣座

明晚變天「雷雨連襲5天」　下周「雪崩式降溫」回到冬天

喪屍煙彈分裝場藏公寓　新北警攻堅3男女嚇呆！扣空氣槍、毒品

直擊！滋賀湖泊2025年首勝　游艾喆高人氣變身日職籃師奶殺手

勞動部職訓師貪污！驗收放水還洩底價收賄　10年A走國庫669萬

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶　皮卡丘戴頭巾加油姿態萌翻

麥當勞「草莓優格雙餡派」回歸！還有全新草莓脆可可冰炫風

前顧問：美國經濟極不穩定　川普關稅政策「被誤導」

受美團KeeTa衝擊　Deliveroo宣布撤出香港市場

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

國際熱門新聞

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

川普引發恐慌性拋售　「美股血洗」近900點

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

川普一句話血洗美股！　高盛盤點暴跌10大關鍵因素

「美股血洗」川普竟神隱！　白宮出面回應

即／東京20多歲女當街遭砍！無呼吸心跳

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

杜特蒂被通緝7千警力追捕　菲律賓陷政治風暴

北海道千島海溝恐爆規模9超強地震

11間廁所全堵住　客機白飛10小時回到原地

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死

瓜地馬拉火山噴發！當局疏散300戶家庭

英國北海油輪撞貨輪失火　已知32人獲救

更多熱門

相關新聞

美國經濟衰退壓力大！　日股重挫逾860點

美國經濟衰退壓力大！　日股重挫逾860點

受到美國經濟衰退疑慮擴大影響，美股血洗近900點，日股今（11）日開盤承壓，至台北時間8點半左右已跌逾866.86點，重摔逾2%，台股同步戒備。

「美股血洗」川普竟神隱！　白宮出面回應

「美股血洗」川普竟神隱！　白宮出面回應

川普、習近平擬6月舉行「生日高峰會」

川普、習近平擬6月舉行「生日高峰會」

美烏新一輪會談　美卿魯比歐赴沙國：對烏克蘭海空停火協議樂觀

美烏新一輪會談　美卿魯比歐赴沙國：對烏克蘭海空停火協議樂觀

美國人憂經濟衰退！　川普經濟顧問駁：關稅政策奏效

美國人憂經濟衰退！　川普經濟顧問駁：關稅政策奏效

關鍵字：

川普經濟美股北美要聞高盛

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

史上最大股災要來了　他建議買3資產

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

麻衣離婚2年罕曬男子合照！網驚認羅志祥「新男朋友？」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

爆乳「黃牛」大起底！　律師、警察、民代都涉案

罹「癌王」7症狀　醫：口渴易被忽略

脆上瘋傳震驚事實！　「第2點很意外欸」

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面