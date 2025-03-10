▲「懷德風箏緣地育幼院」被徵收，新基地3/16動工興建

▲「懷德風箏緣地育幼院」預定115年4月完工大樓。（模擬圖／懷德風箏緣地提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城區段徵收內，唯一兒少安置機構「懷德風箏緣地育幼院」，因原座落於大園區沙崙里的院址被徵收，經院方在區內大海里大竹南路上覓得新基地，將於3月16日舉行動土。院方10日表示，有鑑我國於2025年已邁入超高齡社會，老人照顧服務更是社會安定重要環節，在董事會細思長慮下，決心從兒童服務拓展至老人照護。

同時，也向桃園市政府社會局申請「公益慈善基金會」，落實「老有所終、壯有所用、幼有所長」，以「公益慈善的社會服務」為目標，朝向兒少安置育幼院、老人服務、偏鄉弱勢關懷、社會企業部、社區大學5大目標邁進。

▲「懷德風箏緣地育幼院」未來朝5大目標邁進

「懷德風箏緣地育幼院」原位於大園區內沙崙里，因育幼院位於桃園航空城區段徵收內，隨著航空城徵收計劃進入實質開發階段，該院也於112年4月份遷移至「平鎮區中繼站」且辦理暫時停止安置業務。

育幼院並在暫停服務期間，覓尋更妥適基地，而於大園區大竹南路上覓得新基地。新院舍於3月16日正式動工興建，預定明( 115)年4月完工啟用，期懷德更上一層樓，為社會提供更多服務。