落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

▲雲林虎尾鎮中溪社區活動中心拆除重建舉行動土典禮，新建活動中心設計融合無障礙及活化新中溪概念。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林虎尾鎮中溪社區活動中心拆除重建舉行動土典禮。新建活動中心設計融合無障礙及活化新中溪概念，未來將提供社區長青食堂等福利服務據點，及里民集會休憩功能，簡潔新穎外觀，將成為中溪社區新的建築地標。動工典禮由副縣長謝淑亞、立委丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘，議長黃凱等人上香祈禱，祈求順利。



副縣長謝淑亞表示，中溪活動中心是社區居民交流據點，原有建築老舊，不符現代需求，立委丁學忠擔任鎮長時提出重建計畫。重建計畫雖因建築原物料漲價，數次流標，仍在縣府、現任鎮長林嘉弘與地方全力推動下，順利發包，預計明年底完工。未來將提供長青食堂、樂齡中心及關懷據點等福利服務據點，同時成為社區居民休憩及辦理各項活動場域。

▲動工典禮由副縣長謝淑亞、立委丁學忠、鎮長林嘉弘，議長黃凱助理黃鳯、縣議員張維心、王鈺齊、陳乙辰、鎮民代表會主席陳明聖、中溪里長周健民等人祈求開工動土平安順利。（圖／記者王悉宇翻攝）

立委丁學忠指出，中溪活動中心地點適合，居民使用率高。但現有建築老舊耐震強度不足，加上缺乏無障礙設備等現代空間規劃，他擔任鎮長期間提出重建計畫，與時任代表會主席、現任鎮長林嘉弘攜手，鎮公所自籌1300萬元，縣長張麗善核准補助1000萬元，進行重建，很高興能夠順利發包，提供居民優質多元服務。



虎尾鎮長林嘉弘表示，感謝張麗善縣長的支持與補助，也感謝丁學忠立委，積極推動地方建設，中溪活動中心拆除重建工程，規劃活動廣場及無障礙停車位並留設花台種植植栽。一樓配置活動中心、長青食堂、關懷據點、無障礙樓梯、無障礙廁所等空間。二樓場域辦公室及露台 供民眾聚會及休憩使用。

中溪里長周健民表示，社區活動中心重建是中溪里民眾所期待已久的盛事，活動中心拆除期間，他於去年12月開始提供自家場地開辦關懷據點，辦理各項健康促進延緩失能課程，活動中心完工後各項服務能夠無縫接軌，落實福利社區化理念。

▲中溪活動中心是社區居民交流據點，原有建築老舊，不符現代需求。（圖／記者王悉宇翻攝）