打官司要多花錢了！民事訴訟、非訟事件同步提高裁判費

▲司法院已經公告調高各級法院裁判費用收費標準。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國民事訴訟、非訟事件等案件裁判費用，自2003年調整過後，已經超過20年沒有變動。為了反應近年來各項成本增加的費用，高等法院、金門高分院、智財及商業法院已經研議修正提高民事訴訟、非訟事件徵收額數標準，並報請司法院核准公告，已經開始實施，未來打官司費用將提高不少。

司法院表示，依據《民事訴訟法》第77條之27規定，「本法應徵收之裁判費，各高等法院得因必要情形，擬定額數，報請司法院核准後加徵之。但其加徵之額數，不得超過原額數十分之五。」並為《強制執行法》第30條之1、《非訟事件法》第19條所準用。臺灣高等法院及福建高等法院金門分院雖曾於2003年8月間據以修正提高徵收額數，惟迄今已歷二十餘年未曾再修正。鑑於現今社會經濟情況已有變遷，爰予修正，並已公告實施。

司法院指出，這次影響最大的是民事訴訟費用，依《民事訴訟法》第77條之13、第77條之16規定因財產權而起訴或上訴之事件，其訴訟標的金（價）額在10萬元以下部分，依原定額數加徵十分之五，逾10萬元至1,000萬元部分，調整為加徵十分之三，逾1,000萬元部分，則維持原加徵十分之一之規定；增訂依《民事訴訟法》第77條之14、第77條之16規定非因財產權而起訴或上訴之事件，依原定額數加徵十分之五；另增訂依《民事訴訟法》第77條之17第2項、第77條之18規定聲請再審或抗告事件徵收之裁判費，依原定額數加徵十分之五。

舉例來說，訴訟標的1500萬元的案件，以前一審要繳交的費用為144,000元，但調整過後，現在一審費用為162,500元，足足差了18,500元。另外以前上訴二審時的費用分別為216,000元，但調整過後上訴二審費用增加為243,750元，增加27,750元。

此外，非因財產權起訴的案件（訴之聲明為道歉、回復原狀等），以前起訴時繳交費用為3,000元，現在漲價為4,500元。此類案件以前上訴第二審時費用為4,500元，但現在上訴二審需收費6,750元。另外再審之訴、第三人撤銷之訴、抗告、再為抗告，費用也都從1,000元漲價為1,500元。