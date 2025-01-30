　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打官司要多花錢了！民事訴訟、非訟事件同步提高裁判費

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院已經公告調高各級法院裁判費用收費標準。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國民事訴訟、非訟事件等案件裁判費用，自2003年調整過後，已經超過20年沒有變動。為了反應近年來各項成本增加的費用，高等法院、金門高分院、智財及商業法院已經研議修正提高民事訴訟、非訟事件徵收額數標準，並報請司法院核准公告，已經開始實施，未來打官司費用將提高不少。

司法院表示，依據《民事訴訟法》第77條之27規定，「本法應徵收之裁判費，各高等法院得因必要情形，擬定額數，報請司法院核准後加徵之。但其加徵之額數，不得超過原額數十分之五。」並為《強制執行法》第30條之1、《非訟事件法》第19條所準用。臺灣高等法院及福建高等法院金門分院雖曾於2003年8月間據以修正提高徵收額數，惟迄今已歷二十餘年未曾再修正。鑑於現今社會經濟情況已有變遷，爰予修正，並已公告實施。

司法院指出，這次影響最大的是民事訴訟費用，依《民事訴訟法》第77條之13、第77條之16規定因財產權而起訴或上訴之事件，其訴訟標的金（價）額在10萬元以下部分，依原定額數加徵十分之五，逾10萬元至1,000萬元部分，調整為加徵十分之三，逾1,000萬元部分，則維持原加徵十分之一之規定；增訂依《民事訴訟法》第77條之14、第77條之16規定非因財產權而起訴或上訴之事件，依原定額數加徵十分之五；另增訂依《民事訴訟法》第77條之17第2項、第77條之18規定聲請再審或抗告事件徵收之裁判費，依原定額數加徵十分之五。

舉例來說，訴訟標的1500萬元的案件，以前一審要繳交的費用為144,000元，但調整過後，現在一審費用為162,500元，足足差了18,500元。另外以前上訴二審時的費用分別為216,000元，但調整過後上訴二審費用增加為243,750元，增加27,750元。

此外，非因財產權起訴的案件（訴之聲明為道歉、回復原狀等），以前起訴時繳交費用為3,000元，現在漲價為4,500元。此類案件以前上訴第二審時費用為4,500元，但現在上訴二審需收費6,750元。另外再審之訴、第三人撤銷之訴、抗告、再為抗告，費用也都從1,000元漲價為1,500元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李芷婷愛蛇逃家出走2個月！　她曝離奇過程
出國沒留神！長輩拿護照做1事「店員說可以」　地勤驚：要換了
快訊／15:54台南又震！　最大震度4級
「臺灣尚勇」春聯竟遭撕下　蔡其昌抱屈：看到很捨不得
初二國道撞一團！4車連環撞　6人受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重案回顧／長髮哥中捷壓制洪淨！引動漫金句：欣梅爾一定會這麼做

台東市殯儀館春節爆冰櫃不足　家屬悲傷淚求：哪裡存放遺體

新北男連2天偷盆栽　贓物就掛窗台…他辯：以為沒人要

初二出遊撞一團！國3彰化4車連環撞…6傷送醫　一度回堵3K

男偽造哥哥身分證辦護照！出國經商被通緝　返國解送歸案

快訊／台南飼料車變「大火球」畫面曝！　烈焰吞噬車身、黑煙四竄

獨／「好女婿專機」真相曝！預計年中啟航　台北↔高雄5人70萬

打官司要多花錢了！民事訴訟、非訟事件同步提高裁判費

開心出遊成驚魂記！5.6地震阿里山公路落石　台中兄弟駕車遭砸

快訊／台中清水火警！雜草空地突起火狂竄煙　消防灌救中

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

重案回顧／長髮哥中捷壓制洪淨！引動漫金句：欣梅爾一定會這麼做

台東市殯儀館春節爆冰櫃不足　家屬悲傷淚求：哪裡存放遺體

新北男連2天偷盆栽　贓物就掛窗台…他辯：以為沒人要

初二出遊撞一團！國3彰化4車連環撞…6傷送醫　一度回堵3K

男偽造哥哥身分證辦護照！出國經商被通緝　返國解送歸案

快訊／台南飼料車變「大火球」畫面曝！　烈焰吞噬車身、黑煙四竄

獨／「好女婿專機」真相曝！預計年中啟航　台北↔高雄5人70萬

打官司要多花錢了！民事訴訟、非訟事件同步提高裁判費

開心出遊成驚魂記！5.6地震阿里山公路落石　台中兄弟駕車遭砸

快訊／台中清水火警！雜草空地突起火狂竄煙　消防灌救中

直言大罷免「非台灣之福」　韓國瑜曝心聲：西瓜皮擦屁股沒完沒了

雙贏！台團隊前進山西小村莊　立體栽種草莓「生態農場」四季收成

重案回顧／長髮哥中捷壓制洪淨！引動漫金句：欣梅爾一定會這麼做

36歲女與波音737「熱戀9年」！性愛細節曝...如今宣布分手了

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　今晚明晨跌破10度

Netflix「一鍵下載」整季影集！ iOS版推新功能　不再怕漏集數

NBA接軌國際籃球　聯盟主席考慮每節改打「10分鐘」

法國女人「不費力的時髦」全靠4件時尚單品！百搭經典此生必收

台東市殯儀館春節爆冰櫃不足　家屬悲傷淚求：哪裡存放遺體

米可白賣餅被客人當面批「演戲木頭」　高EQ應對苦笑：是要多深度

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

社會熱門新聞

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

即／台中男嬰被丟大排亡　全身赤裸「臍帶未剪」

即／曾文水庫蔣公銅像被震倒　沉入水中消失

「地震要爆炸了」！南投女來回狂嚕衝破超商

快訊／台東男子陳屍「棉被蓋白骨」　半年後才發現

山道猴開GTR載14歲妹！色慾衝腦「襲胸」挨告

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

5.6地震阿里山公路落石！台中兄弟駕車出遊遭砸

驚悚畫面曝！台南大樓女兒牆被震垮　她見爛毀愛車傻眼

結婚登記隔天妻落跑　夫等23年離了

更多熱門

相關新聞

移民遣返遭上銬　巴西痛斥美國

移民遣返遭上銬　巴西痛斥美國

遭美國驅逐出境的數十名巴西移民今天搭機返國。由於機上移民戴著手銬，讓巴西官員大為不滿，痛斥這種做法「公然漠視」該國公民人權，並要求美方官員將手銬摘除。

綠營提《憲訴法》暫時處分　憲法法庭年後揭曉

綠營提《憲訴法》暫時處分　憲法法庭年後揭曉

鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

陸籍船長下令槍殺海盜案　重判26年定讞

陸籍船長下令槍殺海盜案　重判26年定讞

在台發展共諜組織　退役中將高安國遭起訴

在台發展共諜組織　退役中將高安國遭起訴

關鍵字：

法律人權民事訴訟非訟事件司法院上訴抗告裁判費徵收

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

5組絕美明星孕婦寫真

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面