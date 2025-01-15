航空城啟動「點交安置街廓土地」　民航局祭蓋房、搬遷雙獎勵

▲桃園航空城安置街廓區。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

徵收面積達1,413公頃的桃園航空城計畫歷經逾12年，今(15日)邁新里程碑，民航局今開始點交安置街廓土地，且祭出蓋屋、搬遷兩種獎勵措施，選配街廓民眾明年2月前完成二樓板勘驗，可申領重建協助金，明年6月前完成搬遷，還可領取獎勵金。

行政院桃園航空城啟動計畫至今已超過12年，民航局表示，為順利取得計畫中最重要的桃園國際機場第三跑道用地，配合行政院政策，對徵收範圍內需搬遷的4千戶建物，採「先建後遷」原則妥善安置，民眾可選擇由政府興建安置住宅，或選擇安置街廓自建住宅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局指出，安置住宅由民航局委託桃園市政府興建，安置街廓亦委託桃園市府代辦區段徵收工程。安置住宅預計今年4月開始交屋程序；佔地29.33公頃、包含56個街廓的安置街廓，亦已完成整地及五大管線和聯外道路工程，今天開始點交土地。桃園市府已分批發函通知2,276位選配安置街廓的土地所有權人，今起辦理總計27.63公頃的安置土地點交作業，預計2月底完成點交。

▲桃園航空城安置住宅。（資料圖／交通部提供）

為了鼓勵民眾儘速闢建住宅並完成搬遷，民航局表示，中央將有兩項獎勵措施，民眾如能在明年2月前完成自建住宅的二樓板勘驗，可以申領每建坪3萬元的安置街廓重建協助金，為有利於民眾重建住宅，民航局已協調桃園市府提供加速發照等便民措施。

除重建協助金，民航局表示，選配安置街廓的民眾，如果能在明年6月前完成搬遷，還可以再申領建物拆遷補償費或救濟金15%的配合加速開發獎勵金。

民航局表示，相關便民措施以及補助獎勵，民航局及桃園市政府已經彙整印製「安置街廓土地點交暨興建房屋手冊」，將於土地點交現場逐一發放給每位安置戶，希望透過這兩項獎勵措施以及桃園市府提供的便民措施，能積極協助安置戶重建，及早達成先建後遷目標，方便後續第三跑道工程開展。