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台東市新生路停五立體停車場動土　提升鐵花村及周邊商圈繁榮

▲台東市新生路停五立體停車場工程啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市新生路停五立體停車場工程啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決台東市區停車問題，並促進鐵花村徒步區及周邊商圈的發展，台東縣政府將打造全新的「新生路停五立體停車場」，27日舉行開工動土典禮。台東縣長饒慶鈴表示，此座立體停車場將兼具停車、商業及社會福利功能，為周邊帶來更多觀光人潮與經濟活力，期待115年完工後，為縣民與遊客提供更便捷安全的交通選擇，以及全新的徒步商圈體驗。

饒慶鈴指出，為了改善市區的停車需求，縣府積極爭取中央補助並投入經費，新建新生路停五立體停車場，不僅是解決停車問題的基礎建設，更是台東市未來發展的關鍵一環，將串聯舊站特區，與鐵花新聚落徒步區、周邊商圈形成整體發展格局，提升交通便利性與民眾生活品質，為台東市帶來嶄新面貌，縣府也將持續推動各項交通建設，打造更完善的城市環境。

這項工程預計在未來兩年內完成，屆時將大幅提升地區的停車空間，並為鐵花村商圈及周邊地區帶來更多的觀光人潮與經濟活力。期待為居民和遊客提供更便捷、安全的交通選擇，並帶來全新的徒步商圈體驗。

建設處說明，停車場從地上2到4層及屋頂層規劃提供303格汽車停車位，並預留空間以便未來擴充為充電車位；此外，設有165格機車停車位，解決周遭機車停放需求。停車場地下層則規劃為社會福利空間，提供多功能的社會服務場所；地上一層將設有商場空間，與周邊商圈串聯，增強商圈凝聚效力，提升新生路及周遭商圈經濟效益；地上二層至四層以及屋頂層將作為停車空間，大幅提升停車容量。屋頂還將設置太陽能板，不僅提供綠電，也有效遮蔽台東炎熱的陽光，減少建築物的熱量吸收，提升環保效益。

此外，停車場將設置連續退縮空間與植栽綠化，並串聯周邊的徒步動線，營造舒適的步行環境。為了確保交通安全，以及維持道路服務品質，停車場出入口設計將進行人車動線分流，並設置避車彎，減少車流對新生路的直接衝擊，保障居民及遊客的交通安全。

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