范斯帶女兒散步遭圍堵！怒嗆挺烏示威者「追逐3歲孩童的爛人」

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，怎知卻因為副總統范斯在旁邊搧風點火，導致兩人直接爆發激烈衝突。范斯甚至失控斥責澤倫斯基「不知感恩」，沒有對美國說謝謝，並且「不夠感激」，引發挺烏人士不滿。對此，范斯透露，他近日與女兒外出的時候，成為抗議的目標，讓他氣得向示威者喊話，「如果你為了政治示威而追逐一個三歲的孩子，那你就是個爛人。」

范斯在Ｘ平台發文透露，他近日在俄亥俄州辛辛那提與3歲女兒外出散步時，遭到一群支持烏克蘭的示威者圍堵並高聲抗議，對方高喊「光榮屬於烏克蘭」（Slava Ukraini）的口號，讓女兒感到相當焦慮和害怕。

為此，范斯決定與示威者對話，希望能換取他們的尊重，同時請對方不要再騷擾他的孩子，雖然對話大致上還算平和，但范斯在貼文中仍譴責示威者的行為，稱「如果你為了政治示威而追逐一個三歲的孩子，那你就是個爛人」。

JD Vance claimed on X that “Slava Ukraini” protesters followed him and shouted at his three-year-old daughter.



Guess he didn’t realize it was caught on camera. No one yelled at his kid, and no one was following them.



Vance and Musk need to quit using children as shields. The… pic.twitter.com/82yuO3MAL3 — Christopher Webb (@cwebbonline) March 9, 2025

對於范斯的指控，不少人持懷疑態度。前眾議員金辛格（Adam Kinzinger）就在X平台上表示，「我覺得這故事可能是胡扯。特勤局絕不會允許這種事發生。」此外，抗議者之一的安亨利（Ann Henry）也對媒體表示，當時他們並未刻意跟蹤范斯，而是恰好經過他的身邊。

事實上，這已並非范斯首次因烏克蘭議題遭示威者圍堵，上周末他與家人在佛蒙特州滑雪度假時，也遇到抗議群眾指責他是「叛徒」，甚至要求他「滾去俄羅斯滑雪」。自由派評論員米勒（Tim Miller）在X平台上痛批，范斯停止向烏克蘭提供情報，導致該國無辜百姓暴露於戰爭危機之中，「你讓數十人因缺乏情報喪命，現在卻受不了在自由國家裡聽點抗議聲？」

2月28日美烏領袖在白宮的會談結束後，川普政府已決定切斷對烏克蘭的資金援助，並停止與該國分享情報。范斯強調，停止戰爭符合美國和烏克蘭人的最佳利益，雖然俄羅斯的確是在2022年入侵了烏克蘭，但應以強制的方式達成外交解決方案，而非繼續提供軍事援助。

▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）