范斯帶女兒散步遭圍堵！怒嗆挺烏示威者「追逐3歲孩童的爛人」

▲美國副總統范斯(JD Vance)。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

美國總統川普日前在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基,怎知卻因為副總統范斯在旁邊搧風點火,導致兩人直接爆發激烈衝突。范斯甚至失控斥責澤倫斯基「不知感恩」,沒有對美國說謝謝,並且「不夠感激」,引發挺烏人士不滿。對此,范斯透露,他近日與女兒外出的時候,成為抗議的目標,讓他氣得向示威者喊話,「如果你為了政治示威而追逐一個三歲的孩子,那你就是個爛人。」

范斯在X平台發文透露,他近日在俄亥俄州辛辛那提與3歲女兒外出散步時,遭到一群支持烏克蘭的示威者圍堵並高聲抗議,對方高喊「光榮屬於烏克蘭」(Slava Ukraini)的口號,讓女兒感到相當焦慮和害怕。

為此,范斯決定與示威者對話,希望能換取他們的尊重,同時請對方不要再騷擾他的孩子,雖然對話大致上還算平和,但范斯在貼文中仍譴責示威者的行為,稱「如果你為了政治示威而追逐一個三歲的孩子,那你就是個爛人」。

JD Vance claimed on X that “Slava Ukraini” protesters followed him and shouted at his three-year-old daughter.



Guess he didn’t realize it was caught on camera. No one yelled at his kid, and no one was following them.



Vance and Musk need to quit using children as shields. The… pic.twitter.com/82yuO3MAL3