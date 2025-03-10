范斯帶女兒散步遭圍堵！怒嗆挺烏示威者「追逐3歲孩童的爛人」

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美副總統范斯帶女兒散步遭圍堵！怒嗆示威者「追逐3歲孩童的爛人」

▲▼ 美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，怎知卻因為副總統范斯在旁邊搧風點火，導致兩人直接爆發激烈衝突。范斯甚至失控斥責澤倫斯基「不知感恩」，沒有對美國說謝謝，並且「不夠感激」，引發挺烏人士不滿。對此，范斯透露，他近日與女兒外出的時候，成為抗議的目標，讓他氣得向示威者喊話，「如果你為了政治示威而追逐一個三歲的孩子，那你就是個爛人。」

范斯在Ｘ平台發文透露，他近日在俄亥俄州辛辛那提與3歲女兒外出散步時，遭到一群支持烏克蘭的示威者圍堵並高聲抗議，對方高喊「光榮屬於烏克蘭」（Slava Ukraini）的口號，讓女兒感到相當焦慮和害怕。

為此，范斯決定與示威者對話，希望能換取他們的尊重，同時請對方不要再騷擾他的孩子，雖然對話大致上還算平和，但范斯在貼文中仍譴責示威者的行為，稱「如果你為了政治示威而追逐一個三歲的孩子，那你就是個爛人」。

對於范斯的指控，不少人持懷疑態度。前眾議員金辛格（Adam Kinzinger）就在X平台上表示，「我覺得這故事可能是胡扯。特勤局絕不會允許這種事發生。」此外，抗議者之一的安亨利（Ann Henry）也對媒體表示，當時他們並未刻意跟蹤范斯，而是恰好經過他的身邊。

事實上，這已並非范斯首次因烏克蘭議題遭示威者圍堵，上周末他與家人在佛蒙特州滑雪度假時，也遇到抗議群眾指責他是「叛徒」，甚至要求他「滾去俄羅斯滑雪」。自由派評論員米勒（Tim Miller）在X平台上痛批，范斯停止向烏克蘭提供情報，導致該國無辜百姓暴露於戰爭危機之中，「你讓數十人因缺乏情報喪命，現在卻受不了在自由國家裡聽點抗議聲？」

2月28日美烏領袖在白宮的會談結束後，川普政府已決定切斷對烏克蘭的資金援助，並停止與該國分享情報。范斯強調，停止戰爭符合美國和烏克蘭人的最佳利益，雖然俄羅斯的確是在2022年入侵了烏克蘭，但應以強制的方式達成外交解決方案，而非繼續提供軍事援助。

▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）

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