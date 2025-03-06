川普又敗訴！凍結20億美元援外資金遭控違法　最高法院駁回請求

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普上任後，簽署多道行政命令，其中包括凍結國會批准的20億美元（約新台幣656億元）援外資金，這筆資金主要涉及國務院和美國國際開發署（USAID），被用於全球健康等計劃，不過這一決定也引發了多方爭議和法律訴訟。對此，美國最高法院周三裁決，駁回了該請求。

綜合外媒報導，幾個依賴這筆資金的非營利組織提起訴訟，指控川普政府的行動侵犯了國會掌控政府預算的權力，並違反了聯邦機構決策程序的法律。其中像是人道主義組織就表示急需這筆資金，並指凍結資金導致數百個項目被迫中止，迫使美國國際開發署的合作夥伴組織解雇數千名美國勞動者或令其無薪休假，並導致依賴援助的人們面臨疾病和死亡的風險。

美國地方法官阿里（Amir Ali）2月13日下令，要求在案件審理期間繼續發放大部分資金。然而，原告方聲稱政府無視該命令，仍持續阻止資金支出。阿里法官隨後命令川普政府在周三午夜前支付相關款項。

為此，川普政府在期限即將到來的數小時前緊急向最高法院上訴，要求暫緩該命令幾天，不過最高法院仍以5比4的投票結果駁回了川普政府的上訴，允許下級法院繼續審理此案，其中首席大法官羅伯茲（John Roberts）和大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）加入自由派大法官的行列，投票反對上訴。

也有部分保守派大法官持不同意見，其中阿利托（Samuel Alito）就在異議書中表示，對於大多數大法官的決定感到「震驚」，並痛批「讓一個可能缺乏管轄權的地區法院法官擁有不受制約的權力，迫使美國政府支付20億美元的納稅人資金，而這筆錢有可能會永遠損失。」