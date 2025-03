澤倫斯基認白宮會晤「令人遺憾」　盼與美合作：準備好隨時談判

▲川普與澤倫斯基上周的會談不歡而散,澤倫斯基表示這樣的結果令人遺憾,但烏方已準備好重新談判。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普會晤,雙方發生激烈爭執,導致原定簽署的礦產協議被擱置,事後川普下令暫停對烏克蘭的軍事援助,令2國緊張關係升級。澤倫斯基3月4日表示,美烏會談未如預期般進行「令人遺憾」,但烏克蘭已準備好就結束衝突進行談判。

據CNN報導,澤倫斯基在X指出,「我和川普總統上周在白宮的會面沒有按照預期的方式進行,這樣的結果令人遺憾,但現在是糾正錯誤的時候了。我們希望未來的合作與溝通是有建設性的。」

澤倫斯基進一步補充,「我們都不希望無休止的戰爭,烏克蘭已準備好重回談判桌。沒有人比烏克蘭人更渴望和平。 我和我的團隊已準備好在川普總統的強大領導下努力爭取持久的和平。」他也表示烏克蘭已準備好簽署礦產協議,「我們將此協議視為邁向更安全和更穩固的安全保障的一步,我真心希望它能有效發揮作用。」

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…