澤倫斯基認白宮會晤「令人遺憾」　盼與美合作：準備好隨時談判

▲川普與澤倫斯基上周的會談不歡而散，澤倫斯基表示這樣的結果令人遺憾，但烏方已準備好重新談判。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普會晤，雙方發生激烈爭執，導致原定簽署的礦產協議被擱置，事後川普下令暫停對烏克蘭的軍事援助，令2國緊張關係升級。澤倫斯基3月4日表示，美烏會談未如預期般進行「令人遺憾」，但烏克蘭已準備好就結束衝突進行談判。

據CNN報導，澤倫斯基在X指出，「我和川普總統上周在白宮的會面沒有按照預期的方式進行，這樣的結果令人遺憾，但現在是糾正錯誤的時候了。我們希望未來的合作與溝通是有建設性的。」

澤倫斯基進一步補充，「我們都不希望無休止的戰爭，烏克蘭已準備好重回談判桌。沒有人比烏克蘭人更渴望和平。 我和我的團隊已準備好在川普總統的強大領導下努力爭取持久的和平。」他也表示烏克蘭已準備好簽署礦產協議，「我們將此協議視為邁向更安全和更穩固的安全保障的一步，我真心希望它能有效發揮作用。」

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

澤倫斯基還罕見提及了可能的停火方式，第一階段先釋放戰俘，並在空中停火，不再用飛彈和無人機轟炸能源與其他民用基礎設施，若俄羅斯願意遵守，就可達成海上停火。接下來，烏方希望能快速推推動所有後續階段，並與美國達成一份強而有力的最終協議。

報導稱，澤倫斯基的停火框架與法國總統馬克宏日前在倫敦峰會上提出的計畫類似，而澤倫斯基也敦促美國重新考慮援烏政策，「我們非常重視美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所作出的努力，我們還記得川普總統向烏克蘭提供標槍（Javelins）反坦克武器的時刻，我們對此表示感謝。」

川普將如何回應澤倫斯基的提議仍未可知，但CNN指出，澤倫斯基的這份聲明表明了基輔在川普拒邀烏克蘭加入美俄停火會談後，被迫透過自己的聲音，參與有關戰爭未來的討論。