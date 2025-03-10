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蘋果傳開發「有鏡頭的AirPods」用途曝光　最快2027年推出

▲▼ 蘋果AirPods。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果外傳正積極開發有鏡頭的AirPods。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

蘋果外傳正積極開發搭載相機鏡頭AirPods，也就是利用外部鏡頭與AI技術分析外在環境，並把這些資訊提供給用戶，提供更智慧的互動體驗。彭博預測，蘋果最快要到2027年才會推出這項技術，屆時可能與AirPods Pro 4同步亮相。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）透露，這基本上是提供類似智慧眼鏡的功能，但不需要實體眼鏡。也就是說，用戶可以透過AirPods，在不把手機拿出來的狀態下，直接向Siri詢問周遭環境。

外媒9to5mac指出，這項新功能與iPhone 16的視覺智慧（Visual Intelligence）相類似，也就是用戶可透過手機相機取得現實世界物品的詳細訊息，但擁有相機鏡頭的AirPods將無需依賴手機，可直接透過耳機相機做到類似功能。

不只如此，知名分析師郭明錤表示，搭載鏡頭的AirPods預計可與Vision Pro搭配使用，當使用者戴著新款AirPods並使用Vision Pro觀看影片時，若使用者轉頭看向特定方向，就能強化該方向的音源效果，增強空間聲音體驗。此外，這些相機也可能支援空中手勢控制，透過手勢與設備進行互動。

其實搭載相機鏡頭的AirPods概念早已有過多次傳聞。彭博預測，蘋果最快要到2027年才會推出這項技術。

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