外媒最新爆料「蘋果今晚還有驚喜」　Air家族再加一

記者蘇晟彥/綜合報導

蘋果在昨晚閃電公佈iPad Air內容後,彭博社記者古爾曼再次指出,期待 搭載 M4 晶片的 MacBook Air 在今晚,或是近幾天公布,搭著這波新品潮一起推出,再次引起果粉關注。

▼搭載 M3 晶片的 iPad Air 在昨日(4日)深夜閃電公佈。(圖/蘋果提供)

蘋果執行長Tim Cook 週一在自身 X (Twitter)宣布,「There’s something in the Air」,原先古爾曼指出,將會由MacBook Air率先出擊,但豈料是由iPad Air搶先亮相,讓他的預言失效。但根據Tim Cook 的一番話,不少人認為本週將會是「Air 週」,MacBook Air同樣也會在這週宣布。

古爾曼在自身推特就轉貼iPad Air上市消息,並寫下「期待M4晶片的MacBook Air 成為明天的新品潮(Expect the M4 MacBook Air tomorrow as part of the new product wave.)」,再度爆料蘋果將一波接著一波,在本週陸續帶來新消息。

對此,據傳聞爆料,本次MacBook AIr在外型上並無太大變化,提供13、15吋兩種形式,但加入1200萬前置鏡頭、納米紋理玻璃選項及 Thunderbolt 4 埠,同時最重要的將會搭載M4晶片,讓處理速度更加快速。