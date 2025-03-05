外媒最新爆料「蘋果今晚還有驚喜」　Air家族再加一

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在昨晚閃電公佈iPad Air內容後，彭博社記者古爾曼再次指出，期待 搭載 M4 晶片的 MacBook Air 在今晚，或是近幾天公布，搭著這波新品潮一起推出，再次引起果粉關注。

▼搭載 M3 晶片的 iPad Air 在昨日（4日）深夜閃電公佈。（圖／蘋果提供）

蘋果執行長Tim Cook 週一在自身 X （Twitter）宣布，「There’s something in the Air」，原先古爾曼指出，將會由MacBook Air率先出擊，但豈料是由iPad Air搶先亮相，讓他的預言失效。但根據Tim Cook 的一番話，不少人認為本週將會是「Air 週」，MacBook Air同樣也會在這週宣布。

古爾曼在自身推特就轉貼iPad Air上市消息，並寫下「期待M4晶片的MacBook Air 成為明天的新品潮（Expect the M4 MacBook Air tomorrow as part of the new product wave.）」，再度爆料蘋果將一波接著一波，在本週陸續帶來新消息。

對此，據傳聞爆料，本次MacBook AIr在外型上並無太大變化，提供13、15吋兩種形式，但加入1200萬前置鏡頭、納米紋理玻璃選項及 Thunderbolt 4 埠，同時最重要的將會搭載M4晶片，讓處理速度更加快速。