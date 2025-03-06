爆料iPhone 17 Air新機「厚度僅0.54cm」挑戰最薄！　相機恐大降級

▲爆料最新的iPhone 17 Air機型厚度僅 5.44mm。（圖／@BenGeskin）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果預計於2025年推出的iPhone 17系列，爆料指出，最新的iPhone 17 Air機型厚度僅 5.44mm，挑戰「最薄手機」稱號。

根據Phone Arena報導，知名爆料人士指出，不包含鏡頭凸起部分，iPhone 17 Air的厚度僅 5.44 mm，比三星即將推出的5G手機Galaxy S25 Edge還要薄，該機型預估機身厚度約6mm。

iPhone 17 Air it’s thin pic.twitter.com/2UoNP0Iayg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 3, 2025

不過，報導分析指出，iPhone 17 Air可能不夠實用，因為輕薄機身意味著電池容量註定被嚴重壓縮，且其他規格也會受到影響。依照目前曝光的渲染圖，iPhone 17 Air可能只會配備單顆主鏡頭，這與其他旗艦機動輒三、四顆鏡頭的配置相比，無疑是一大降級。

A new leak allegedly shows the new design of the upcoming iPhone 17 'Air' ????



Source: @MajinBuOfficial pic.twitter.com/2yB0W8ISqz — Apple Hub (@theapplehub) January 22, 2025

另外，為了延長有限的電池續航，這款手機可能會採用較低功耗的處理器，這意味著它的效能很可能無法與Pro系列匹敵。散熱問題也是一個隱憂，因為機身更薄，內部可用的散熱空間更少，導致手機更容易過熱。

綜合目前資訊，iPhone 17 Air 很明顯是一款「外觀取向」的手機，並不適合希望手機能撐一整天的用戶，更不適合想要擁有頂級相機的使用者。