爆料iPhone 17 Air新機「厚度僅0.54cm」挑戰最薄！　相機恐大降級

記者張方瑀/綜合報導

蘋果預計於2025年推出的iPhone 17系列,爆料指出,最新的iPhone 17 Air機型厚度僅 5.44mm,挑戰「最薄手機」稱號。

根據Phone Arena報導,知名爆料人士指出,不包含鏡頭凸起部分,iPhone 17 Air的厚度僅 5.44 mm,比三星即將推出的5G手機Galaxy S25 Edge還要薄,該機型預估機身厚度約6mm。

不過,報導分析指出,iPhone 17 Air可能不夠實用,因為輕薄機身意味著電池容量註定被嚴重壓縮,且其他規格也會受到影響。依照目前曝光的渲染圖,iPhone 17 Air可能只會配備單顆主鏡頭,這與其他旗艦機動輒三、四顆鏡頭的配置相比,無疑是一大降級。

