快訊／MacBook Air來了！絕美天藍色新亮相　售價降1000登場

記者蘇晟彥／綜合報導

一如外界所預測，蘋果在本周將「Air」系列傾巢而出， 5日晚間搭載M4晶片的MacBook Air正式亮相，將具備18小時電池續航力、1200萬像素「人物居中」相機等，並呈現在超纖薄的設計。對此，M4 MacBook Air 將提供13、15吋螢幕，售價將減少1,000元，分別從34,900、41,900元起跳，並新增「絕美天藍色」及午夜色、星光色和銀色等4色，台灣販售時間日後公佈。

▼M4晶片 MacBook Air 正式亮相，本次售價降低1,000元，並新增「天藍色」供選擇。（圖／蘋果提供）









蘋果宣布推出全新 MacBook Air，具備超快速 M4 晶片性能、長達 18 小時的電池續航力1、1200 萬像素「人物居中」相機以及更實惠的起售價。除內建顯示器外，還可最多支援兩台外接顯示器、16GB 統一記憶體、搭配 macOS Sequoia 出色的功能以及 Apple Intelligence，一切精彩都體現在極致纖薄又經久耐用的設計中。

MacBook Air 搭載 M4 晶片，讓日常的同時執行與切換於多個 app，或編輯照片和影片等更繁重的任務，都能更快速順暢。M4 晶片配備強大的 10 核心 CPU、最多 10 核心 GPU，且支援高達 32 GB 的統一記憶體，讓全新的 MacBook Air 比起 M1 速度最快可達兩倍1。相較於最快速的 Intel 機型 MacBook Air，M4 機型效能表現最快可達 23 倍1。全新 MacBook Air 的電池續航力高達 18 小時，從 Intel 機型 MacBook Air 升級的使用者將可獲得多達 6 小時的續航力提升，單一次充電就能完成更多任務1。M4 晶片配備強大的神經網路引擎，不僅能提升執行 AI 任務的速度，更比搭載 M1 的 MacBook Air 最快可達 3 倍，大幅提升自動強化畫質或移除影片背景雜音等任務的處理速度。

全新 MacBook Air 現在推出全新的天藍色，帶著金屬光澤感的淺藍色，加入現有的午夜色、星光色和銀色，為 MacBook Air 帶來最優美的外觀色彩選擇。搭載 M4 的 13 吋 MacBook Air 售價 NT$34,900 起，教育優惠價 NT$31,400 起；搭載 M4 的 15 吋 MacBook Air 售價 NT$41,900 起，教育優惠價 NT$38,400 起。兩款機型均備有天藍色、午夜色、星光色和銀色。

全新 1200 萬像素「人物居中」相機的影片畫質提升，讓 MacBook Air 使用者無論在家、學校或工作時都完美上相。「人物居中」功能自動將移動中的使用者保持在畫面中央，在與親朋好友 FaceTime 通話或參與重要會議時確保聚焦。相機也支援支援「桌上視角」功能，可同時顯示使用者與俯視桌面的視角，以便展示自己最新完成的 DIY 作品或工作上的原版模型，讓視訊通話更有互動感。



升級的顯示器

支援MacBook Air 可輕鬆驅動多個顯示器，讓瀏覽和與內容互動更流暢，適用於商務人士在工作場合利用數個顯示器多工進行事務，也符合學生在宿舍內切換各種 app 鑽研大型專案的需求。針對喜歡一覽無遺所有工作畫面的使用者，MacBook Air 除了內建 Liquid Retina 顯示器，現在可連接最多達兩部外接 6K 顯示器。

使用者喜愛的現有功能

相較於其他筆電，愈來愈多人選擇 MacBook Air。除了全新功能之外，MacBook Air 包含所有深受喜愛的實用功能與特色，包括：可靠與耐用性：13 吋和 15 吋 MacBook Air 採用堅固的鋁金屬一體成型機身，經久耐用；兩款厚度都低於 0.5 吋，方便使用者隨時隨地工作、娛樂或創作。13 吋機型提供便攜設計，讓使用者帶著走無負擔；15 吋機型則讓使用者有更多螢幕空間能多功處理事務。Touch ID 和巧控鍵盤：有了 Touch ID 的先進安全功能，使用者將可輕鬆且安全地解鎖自己的 MacBook Air、用 Apple Pay 線上購物，以及下載 app。舒適且安靜的巧控鍵盤具備背光設計與全高功能鍵列。亮麗耀眼的顯示器：MacBook Air 配備鮮活出色的 13.6 或 15.3 吋 Liquid Retina 顯示器，亮度最高可達 500 尼特，支援顯示 10 億種色彩，最高可達同級 PC 筆電的 2 倍解析度。不僅內容看起來鮮活、細節分明；文字也顯清晰銳利。靈活多用的連結能力：搭載 M4 晶片的 MacBook Air 配備 Wi-Fi 6E 及藍牙 5.3。同時隨附 MagSafe 充電埠與兩個用於連接配件的 Thunderbolt 埠，可連接如外接儲存空間或安全金鑰等配件，以及一個 3.5 公釐耳機插孔。麥克風和揚聲器：使用者還可透過三麥克風陣列語音呈現最佳音質，並讓語音和視訊通話的聲音更清晰。

此外，還有支援「空間音訊」與「杜比全景聲」的沉浸式音響系統，讓使用者盡情享受音樂與電影的 3D 音場。



