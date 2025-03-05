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快訊／蘋果今晚突襲發表「這款晶片」：迄今效能最強

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果繼 4日發表 iPad Air 後，5日晚間宣布發表「 M3 Ultra」晶片，蘋果宣稱是「迄今效能最強的 Apple 晶片」，效能最高可達 M1 Ultra 的 2.6 倍，支援 Thunderbolt 5 連接功能，為 Mac 提供了最強勁的 CPU 和 GPU、雙倍神經網路引擎核心，並支援個人電腦歷來最大的統一記憶體。

▲▼ M3-Ultra

M3 Ultra 採用 Apple 創新的 UltraFusion 封裝架構，透過超過 10,000 個高速連接點將兩個 M3 Max 晶片整合在一起，提供低延遲與高頻寬的傳輸能力。這項技術讓系統能夠將這兩顆晶片視為單一、統一的處理器，實現強大效能的同時，依然維持 Apple 業界領先的能源效率。UltraFusion 擁有總計 1840 億個電晶體，將全新 Mac Studio 領先業界的效能提升至新境界。

Apple 硬體技術資深副總裁 Johny Srouji 表示：「M3 Ultra 是我們可擴展系統單晶片 (SoC) 架構的巔峰之作，專為需要運行最複雜多執行緒與高頻寬 app 的使用者而設計。憑藉其 32 核心 CPU、龐大的 GPU、支援個人電腦中歷來最高的統一記憶體、Thunderbolt 5 連接能力，以及業界領先的能源效率，市面上沒有任何晶片能與 M3 Ultra 相媲美。」
極致效能與效率

M3 Ultra 是效能最強的 Mac 晶片，同時也保有 Apple 晶片領先業界的能源效率。它配備最高 32 核心 CPU，包括 24 個效能核心與 8 個節能核心，效能最高達 M2 Ultra 的 1.5 倍、M1 Ultra 的 1.8 倍。M3 Ultra 也擁有 Apple 晶片中最大的 GPU，具備高達 80 個圖形處理核心，效能表現與 M2 Ultra 相比最快可達 2 倍、與 M1 Ultra 相比最快可達 2.6 倍1。

M3 Ultra 採用先進的圖形架構，具備動態快取技術，並支援硬體加速網格著色與光線追蹤，因而能夠飛速處理最繁重的內容創作工作與遊戲運行。強大的 32 核心神經網路引擎為 AI 與機器學習 (ML) 提供動力，並驅動 Apple Intelligence，這套個人智慧系統將強大的生成式模型深度整合至全新 Mac Studio。M3 Ultra 是為 AI 而打造，包括 CPU 內建 ML 加速器，還有 Apple 最強大的 GPU、神經網路引擎，並支援每秒超過 800GB 的記憶體頻寬。搭載 M3 Ultra 的 Mac Studio 讓 AI 專業人員能在裝置端直接運行超過 6000 億參數的大型語言模型 (LLM)，堪稱 AI 開發的終極桌機。

▲▼ M3-Ultra

無可比擬的記憶體
M3 Ultra 的統一記憶體架構整合個人電腦中歷來最高頻寬、最低延遲的記憶體。起始容量為 96GB，最高可配置至 512GB，也就是超過 0.5TB。這超越了當今最先進的工作站級顯示卡記憶體規模，為 3D 算繪、視覺特效及 AI 等需要大量圖形記憶體的專業級工作流程消除限制。

Thunderbolt 5 引領次世代連接能力
M3 Ultra 將 Thunderbolt 5 帶進 Mac Studio，提供最高每秒 120Gb 的資料傳輸速度，超過 Thunderbolt 4 的兩倍。每個 Thunderbolt 5 連接埠皆由晶片內建的專屬特製控制器支援。這為 Mac Studio 每個連接埠提供專屬頻寬，是業界最強大的 Thunderbolt 5 應用方式。

對於要求外接儲存空間、擴充基座及集線器的資料傳輸更快速，且想為新一代擴充設備做好準備的專業使用者，Mac Studio 的 Thunderbolt 5 連接埠帶來革命性體驗。Thunderbolt 5 也支援多台 Mac Studio 系統串聯，適合用於挑戰內容創作極限的工作流程，以及電腦科學領域的探索。

內建頂尖技術
為將效能與效率發揮到極致，M3 Ultra 在晶片內整合了 Apple 的多項先進技術：Apple 特製的 UltraFusion 封裝技術，採用嵌入式矽中介層，透過超過 10,000 個訊號點連接兩顆 M3 Max 裸晶，提供每秒超過 2.5TB 的低延遲處理器間頻寬，使 M3 Ultra 在軟體層面上被視為單一晶片。M3 Ultra 內的媒體引擎具備 M3 Max 兩倍的資源，可處理更多並行的影片運算工作。此晶片配備專屬、硬體支援的 H.264、HEVC 及四組 ProRes 編碼與解碼引擎，讓 M3 Ultra 能串流播放高達 22 道 8K ProRes 422 影片。顯示引擎支援高達 8 台 Pro Display XDR，驅動超過 1.6 億個像素。「安全隔離區」與硬體驗證的安全啟動及執行時反利用技術協同運作，提供最先進的安全防護。

▲▼ M3-Ultra

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