國中生亂彈女同學頭…甩鍋給旁邊的害他挨揍　家長怒求償30萬

▲高雄一名國中生惡作劇彈女同學的頭，卻謊稱是旁邊同學幹的，導致無辜同學被打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄某國中徐姓學生惡作劇，伸手彈了一名練過柔道的女同學頭部，卻謊稱是站在旁邊的陳姓同學幹的，導致女同學氣憤揍了陳生的臉頰，陳生父母見小孩臉、耳都掛彩，憤而將徐生告上法院，求償醫療費2330元和30萬精神撫慰金。橋頭簡易庭審理，判徐生含醫藥費共需賠償4932元，陳生父母再上訴被駁回。全案定讞。

判決指出，某國中於下午3時在教室進行表演藝術課時，徐姓學生見一名女同學躺在地上，趁她不注意，用手指彈了女同學頭部惡作劇，女同學不滿，起身質問徐生是誰幹的，徐生竟甩鍋給站在一旁的陳姓學生，而女同學也未求證，直接氣憤出右拳揮擊陳生的左臉頰，導致陳生左臉、左耳鈍挫傷。陳生家長得知小孩被打也氣不過，提告向徐生求償醫療費2330元、精神慰撫金30萬元等語

庭審時，徐生家長表示願意出醫療費，但精神撫慰金30萬太多。

橋頭地院審理，法官認為因徐生的惡作劇，導致陳生身體傷害和精神痛苦，審酌傷勢嚴重程度、雙方年齡等一切情況，判陳生可獲賠1萬元精神撫慰金、醫療費2330元，不過女學生和徐生應各負擔7398元、4932元，審酌陳生已和女學生以6000元達成和解，徐生一樣仍須賠4932元。陳生和陳生父母覺得賠償過低，再上訴被駁回。全案定讞。