外國生疑惑「鹽巴為何有個巴字？」　老師被考倒！教育部公布正解

▲外國學生突然問「鹽巴為什麼有個『巴』字」，一時之間把老師考倒。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

一名網友透露，最近在教導外國學生時，對方詢問為何鹽後面會有個「巴」字，瞬間被考倒。檢視教育部重編國語辭典修訂本解釋，如泥巴、鹽巴，是指因乾燥、溼稠凝結成塊的東西。

網友在PTT表示，剛好最近在教外國學生，學生突然問「鹽巴為什麼有個『巴』字」，一時之間還真的回答不出來。網友坦言，自己也非常疑惑，「為什麼鹽巴會有個『巴』字，同類型的名詞有什麼類似的情況嗎？」

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貼文一出，不少人紛紛留言「下巴」、「鍋巴」、「老鼠為什麼要有老字」、「中文又不是每個字都有意思，唸順就留下來的很多」、「跟石頭、木頭一樣，頭沒有意思」、「應該是語尾，像尾巴嘴巴，鹽巴就是鹽」。

另外，也有人提到「巴是指因乾燥、溼稠凝結成塊的東西」、「巴原來有這個意思，長知識」、「附屬於物體下面或後面之物」。

檢視教育部重編國語辭典修訂本解釋，如泥巴、鹽巴，是指因乾燥、溼稠凝結成塊的東西；如尾巴、嘴巴，詞綴，是指附屬在物體下面或後面的東西。

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