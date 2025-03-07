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18歲妹「染多種性病」渾然不覺！　醫勸世：這種病毒善於偽裝

18歲少女竟染「多種性病」渾然不覺！　醫：這種病毒善於偽裝

▲一位18歲少女感染多種性病，其中梅毒從未出現任何症狀，醫師建議有多種性伴侶者應定期篩檢性病。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

18歲少女因私密處潰瘍且傷口疼痛就醫，經醫生詢問接觸史後，建議進行性病篩檢，結果意外發現「多重感染」，包括皰疹病毒、人類乳突病毒（HPV）、梅毒、披衣菌等多種病原體。

其中，梅毒檢測結果顯示TPPA陽性，代表她曾感染過梅毒，這讓少女震驚不已，因為她完全沒有印象曾出現任何症狀。收治個案的顧家醫療總院長顧芳瑜解釋，梅毒向來被稱為「偉大的模仿者」，其初期症狀不明顯，容易被忽略，早期的紅疹甚至可能被誤認為過敏反應，因此許多患者直到後期才發現感染。他呼籲，若曾有不安全性行為，應定期篩檢，以確保自身與伴侶的健康。

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顧芳瑜表示，這名少女原本只是想治療私密處皰疹，沒想到進一步檢查後，發現她不僅感染多種性病，甚至過去曾得過梅毒卻渾然不知。她的梅毒篩檢報告顯示TPPA（梅毒螺旋體抗體）為陽性，而RPR（快速血漿反應素試驗）為陰性，這讓她一度誤以為自己「現在感染了梅毒」。

實際上，TPPA陽性代表她過去曾感染梅毒，而RPR陰性則顯示目前已無活躍感染，可能是在不知情的情況下自行痊癒。

顧芳瑜進一步解釋，梅毒之所以被稱為「偉大的模仿者」，是因為它的初期症狀容易被忽略，導致許多患者在看到TPPA陽性時感到驚訝或難以接受。例如，第一期梅毒可能僅表現為無痛性潰瘍（硬性下疳），通常出現在生殖器，因為不痛，許多患者根本不以為意，且數週後潰瘍可能自動癒合。

第二期則可能出現手掌、腳底或身上的紅疹，但由於這些紅疹會自行消退，患者常誤以為是普通過敏或蚊蟲叮咬所致。此外，部分患者若曾服用四環黴素（如多喜黴素 Doxycycline）來治療痘痘，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒，但血液檢測仍會顯示過去的感染紀錄。

除了梅毒，該名患者還同時感染HPV，且檢測結果顯示她體內帶有多種高風險病毒型別。由於HPV與子宮頸癌、菜花（生殖器疣）密切相關，儘管部分感染者能靠自身免疫系統清除病毒，仍建議高風險族群接種HPV疫苗，以降低未來發病風險。

至於最初讓少女就醫的「生殖器皰疹」，則是一種反覆發作的性病，雖然無法根治，但可透過抗病毒藥物（如 Acyclovir）緩解症狀並降低傳染風險。

顧芳瑜提醒，許多性病在早期可能毫無症狀，或症狀輕微到容易被忽略，因此沒有明顯不適並不代表未受感染。建議有性行為的民眾定期進行性病篩檢，尤其是有多重性伴侶或曾發生不安全性行為者，更應該每3至6個月篩檢一次，以確保自身與伴侶的健康。

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