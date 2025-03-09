從小不刷牙！他大學「刷牙3個月」竟蛀牙了　釣出牙醫系學生

▲刷牙的主要目的是保持口腔健康。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

刷牙的主要目的是保持口腔健康，每天吃東西後，食物殘渣會留在牙齒表面，口腔中的細菌會分解這些殘渣，產生酸性物質，長期下來會侵蝕琺瑯質，導致蛀牙。不過近日有一位網友發文表示，自己幾乎從不刷牙的經歷，卻依然沒有蛀牙的狀況，甚至是被提醒之後，開始刷牙三個月卻出現蛀牙問題，引起網友熱議。

該名網友在社群平台Dcard以「有人和我一樣不刷牙的嗎」為題發文，分享自己幾乎從不刷牙的經歷，卻依然沒有蛀牙的狀況，他在貼文中表示，自己僅在幼兒園時期刷過牙，之後便僅以清水漱口，直到大學才發現大多數人都有固定刷牙的習慣。

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然而原PO自述在此之前從未有蛀牙，反而是在大學期間開始刷牙三個月後，竟出現蛀牙問題，讓他產生疑慮，並從此不再刷牙，「我習慣刷牙3個月，我就蛀牙了，之後我都不敢刷了。」

原PO也表示，自己在大學後期已經減少甜食攝取，如今畢業多年，仍未發現新的蛀牙，對此感到十分不可思議，於是發文詢問是否有人有類似經驗，「大學前也會吃甜食，到現在畢業好幾年了，沒根管過，也沒牙痛過，去洗牙也都沒蛀牙，不過我大學之後都不吃甜的。大家別學我，我也不知道自己是怎樣，反正很神奇。有人和我一樣的嗎」。

此貼文一出，立刻引發網友討論，不少人對原PO的習慣感到驚訝，並質疑其口腔健康狀況，「這樣口氣應該很嚴重吧？」、「細菌多到連蛀牙菌都活不下去了嗎？」、「好噁心，嘴巴一定臭死。自己聞不到別人也懶得提醒你，但你最好每半年去洗牙，這是常識」、「不管有沒有蛀牙⋯沒刷牙嘴巴不會超臭的嗎？」

也有牙醫系學生及專業人士回應，提醒原PO牙齒健康問題不僅僅是蛀牙，長期不刷牙可能導致牙菌斑堆積，引發牙周病，且牙周病在早期可能無明顯症狀，等到40歲後才會出現明顯影響，屆時將難以治癒。事實上，即使不容易蛀牙，也應養成每天刷牙的習慣，並定期洗牙，確保口腔健康，避免未來出現難以挽回的問題。

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