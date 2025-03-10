說服川普暫緩關稅！　墨西哥「冷面女總統」支持度飆85%新高

▲ 薛恩鮑姆在過去一個月關稅風波中贏得更多支持。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）6日與美國總統川普通話，雙方達成暫緩加徵25%關稅措施，原定舉行的反川普示威也變成慶祝活動「關稅嘉年華」（Arancel-Fest）。儘管危機尚未完全解除，薛恩鮑姆的處理方式贏得人民支持，民調飆升至85%，創下30年來新高。

當地媒體《金融家》（EL FINANCIERO）報導，近期民調顯示薛恩鮑姆支持度高達85%，為墨國總統近30年來新高。評論指出，美墨貿易的不確定性目前無法完全消除，但薛恩鮑姆動員民眾上街，除展現政治實力，穩固國內支持，也增加未來面對川普強勢作風的談判籌碼。

《共和報》（La Republica）則引述《彭博》報導，薛恩鮑姆與川普通話時態度堅定，且以流利英文溝通，強調墨西哥近來打擊毒品的努力，並援引美國海關與邊境保護局（CBP）數據，證明芬太尼走私情況有所減少。

薛恩鮑姆向川普強調，美墨是合作夥伴，而非競爭關係，強調雙方合作將有助減少美國赤字，同時提升兩國人民的生活福祉。

薛恩鮑姆此前在競選期間曾因低調且冷漠的作風，被對手嘲諷為「冷面女王」（La Dama de Hielo），但她堅決不受對方挑釁，面對川普時不像加拿大總理杜魯道隔空回嗆，也不像烏克蘭總統澤倫斯基一般與他公開爭執，而是以穩健態度處理，成功降低緊張情勢。

《金融家》指出，薛恩鮑姆展現高度溝通能力，且每天都和經濟團隊官員召開記者會，向民眾說明關稅影響及政府策略，有效降低恐慌，也令她在國內政治地位更加穩固。