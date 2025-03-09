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川普關稅大刀砍向晶片　專家：台灣恐陷避稅、維持台積電地位兩難

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲川普關稅大刀砍向晶片，台灣恐陷避稅、維持台積電地位兩難。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普上任後，陸續針對各國商品增加關稅，甚至威脅將對台灣晶片徵收100%關稅。國際貿易專家分析，川普的舉動恐怕會讓台灣陷入兩難困境，一邊是維持台積電在全球供應鏈中的關鍵地位，一邊是可能面臨妥協的壓力。

根據法新社報導，香港城市大學國際貿易專家夏竹立（Julien Chaisse）表示，台灣的經濟安全很大程度上是依賴半導體的在全球供應鏈中的關鍵地位，而台灣也確實在戰略性利用這項優勢，然而如今川普的關稅舉措，導致這項戰略變得更加困難，儘管台灣想繼續維持關鍵地位，卻可能在關稅壓力下面臨妥協。

台積電在拜登時期，已承諾投資650億美元建造3座半導體製造廠，而在川普上任後，又宣布追加1000億美元投資，新建先進封裝廠及研發中心。外界分析，在川普施壓下，恐加速台灣晶片製造向美國轉移，且台積電也可能被要求將更多生產線移出台灣，一旦在海外建造太多廠房，台灣恐將失去矽盾保護。

半導體市場研究機構TechInsights資深研究員赫欽森（Dan Hutcheson）指出，台灣現在面臨的處境相當棘手，儘管將一些晶片製造轉移到美國對台灣有利，卻不能把所有都移出去，如果真的將所有晶片製造都轉移出去了，台灣就會失去重要性。

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