台積電擴大赴美投資　鍾小平提告卓榮泰、郭智輝外患瀆職罪

記者劉昌松／台北報導

台積電董事長魏哲家宣布擴大赴美投資設廠，引起國內政治經濟正反兩極意見，國民黨台北市議員鍾小平不滿政府面對川普勒索時毫無把關，讓台灣陷入危險，沒有任何抵抗力，10日到台北地檢署告發行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝涉嫌外患、瀆職罪。

▲鍾小平告發卓榮泰、郭智輝涉嫌外患與瀆職罪。（圖／記者劉昌松攝）

鍾小平指出，美國一次一次的勒索中華民國，第一次要國防預算四千多億到八千多億，台灣沒有任何討價還價，然後台積電去美國搞6個廠，還有二奈米以上的高階製程，政府竟然允許，鍾小平批：「當川普實施美利堅合眾國帝國主義的時候，中華民國沒有任何抵抗力，什麼時候中華民國變成殖民地。」

總統賴清德3月6日與台積電董事長在總統府舉行記者會，說明台積電未來在台灣的生產計畫不會改變，而且會持續的增加。行政院長卓榮泰7日接著公開表示，為台灣最重要的一個產業，台灣當然是台積電最重要的生產基地，而且會以台灣為研發的中心跟核心，「確保我們在關鍵產業鏈上面的關鍵地位，都是我們可以達到，而且也是必須達到的」。

但在野黨仍對台積電赴美設廠有所疑慮，除了鍾小平10日上午到北檢告發卓榮泰、郭智輝涉嫌《刑法》外患、瀆職罪，新黨也預計在同日下午，告發郭智輝違反《刑法》公務員廢弛職務釀災、及違背法令圖利等罪。