川普考慮「撤離駐德美軍」　英媒點名：可能轉移到這國

▲駐紮海外的美軍部隊之中，很大一部分位於德國。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國《每日電訊報》報導，美國總統川普正在考慮，撤離大約3.5萬名的現役駐德美軍，並將上述人員重新部署至匈牙利，而後者與俄羅斯保持密切關係。

報導引述一名白宮消息人士指出，川普多次警告，歐洲必須更致力於自身防衛能力，但「對於他們（歐洲）似乎在推動戰爭感到憤怒。」目前約有16萬名現役美軍駐紮海外，其中很大一部分都在德國，而川普此舉可能進一步惡化美歐關係。

對此，白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）表示，儘管近期沒有具體事項要宣布，但「美軍一直考慮在全球重新部署部隊，以最好方式解決目前對於我們利益的威脅。」

▲川普與匈牙利總理奧班會面。（圖／路透）

匈牙利被認為與俄關係相對密切，經常反對歐盟對莫斯科的制裁。6日在布魯塞爾的歐盟緊急峰會上，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）投票否決了加強支持烏克蘭的承諾，而其他所有成員國都已經簽署。

此前，川普多次批評，北約國家的國防支出不夠多，未能符合GDP占比2%的目標，而這種差距為美國帶來不公平的負擔。他也因此考慮重新部署一些駐歐美軍，使其集中在那些已經提高國防支出，達到上述目標的北約成員國。