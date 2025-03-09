16歲少女見男網友！翹家和他女友「3人同居」　隔天慘遭綁架+肢解

▲布蘭德斯（左）與格雷斯（右）涉嫌綁架、殺害並肢解一名他們在網上結識的16歲少女。（圖／翻攝自聖彼得堡警方）

記者葉睿涵／編譯

美國佛州一名16歲少女透過社群媒體認識了一名男子後，在見面時遭男子及其女友綁架、殺害並肢解。目前，警方正持續對此案展開調查，並將涉嫌犯案的35歲格雷斯（Steven Gress）和37歲布蘭德斯（Michelle Brandes）逮捕，指控2人犯下一級謀殺罪。當局至今仍在尋找受害者遺體。

據美媒ABC報導，警方調查發現，受害少女科塞特（Miranda Corsette）於2月14日通過社交媒體認識格雷斯，並在當天與對方面見，隨後回家。隔日，她再次前往格雷斯家，與格雷斯及其女友布蘭德斯同居，隨後其家人在2月24日向警方報案，通報科塞特失蹤。

一名目擊者3月6日向聖彼得堡警方提供線索，表示這名失蹤少女可能被綁架並謀殺。警方隨後展開調查，發現科塞特被殺後，格雷斯將屍體藏入車內，並開車至拉戈（Largo）一間住宅。警方在該住宅內找到關鍵證據，顯示屍體遭到肢解後，被棄置於希爾斯伯勒縣（Hillsborough County）的一處垃圾箱。

目前，警方已鎖定垃圾箱位置，並全力尋找遺體。警方認為，3人在2月20日至24日期間發生了激烈爭執，隨後科塞特被殺害。格雷斯早在3月5日因不相關案件被捕，當時他因持有毒品及用魚叉威脅布蘭德斯而被警方拘留。目前，這2名嫌都將面臨一級謀殺的指控。警方強調，調查仍在進行中。