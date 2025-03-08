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義大世界爆職場霸凌！員工被辱：長這樣也能拍片　控高層裝傻

▲▼高雄義大世界。（圖／業者提供）

▲高雄義大世界爆職場霸凌。（圖／業者提供）

記者賴文萱／高雄報導

義大遊樂世界爆出職場霸凌！一名離職員工在爆怨公社發文指控，遭到處長言語羞辱，除被攻擊長相以外，連讀的大學也被批評，而基層員工及小主管經常加班「工作12小時都是日常」，壓力大到喘不過氣，但高層知情卻都不處理。文章發出後引起熱議，義大開發則發聲明，已將當事處長調離原職，並就職場霸凌一事展開調查。

一名義大遊樂世界的離職員工在網路指控，遭部門處長言語羞辱，不僅被指著批評「你長這樣為什麼可以拍宣傳片啊？不能找個好看一點的嗎？」再來還被痛罵「可以動點腦嗎？我這一輩子最討厭不讀書的人。」

▲▼高雄義大世界爆職場霸凌。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲員工指控遭義大處長職場霸凌、言語羞辱。（圖／記者賴文萱翻攝）

接著該處長反問員工讀什麼學校？員工回答樹德科技大學後，更遭處長狠酸「那也叫讀大學？什麼爛學校」，一連串羞辱最後讓員工忍無可忍。

霸凌內容在網路上發酵後，更多前員工出面發聲力挺表示，這位義大開發「闕」姓處長是創造「離職率」的高手，上任沒多久，底下的企劃全跑光，因為她根本不會管理，也不懂企劃，讓底下的企劃瘋狂加班且做白工。

▲▼義大世界。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄義大世界爆職場霸凌。（圖／記者賴文萱翻攝）

前員工痛批，該處長咆哮、情勒、漫罵、貶低根本家常便飯，但高層知情也不處理，只會叫基層吞下去，縱容這位主管的職場霸凌，最後並奉勸「大家千萬不要去義大當企劃！義大世界購物廣場+義大遊樂世界」。

▲▼高雄義大世界爆職場霸凌。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄義大世界爆職場霸凌，發聲明回應。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，義大開發在7日下午發布聲明表示，「近日社群平台多篇匿名文章，指名本公司某處長涉及職場霸凌，本公司極表重視，已依公司處理程序組成專案小組進行調查處理。本公司極為重視員工權益，對職場霸凌零容忍。」

另外，目前專案小組調查也已啟動，並將於週一召開調查委員會，為了確保一切公正，現已將當事處長調離原職。

高雄市勞工局則表示，勞檢處獲悉社群平台訊息後，已派員實施勞檢，針對事業單位未辦理職場不法侵害預防措施，已依法要求限期改善，倘屆期未改善，可處雇主3萬至15萬元罰鍰。

另涉勞工個人所受侵害權益認定與爭取，將依勞工意願協處保障或循司法途徑調查解決。勞工局呼籲雇主應依職業安全衛生法第6條第2項規定，辦理相關預防措施，以避免勞工因執行職務，遭受他人不法侵害行為，而造成身體或精神之傷害。

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