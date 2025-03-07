花蓮振興券政策調查！廣邀縣民商家提供意見　填好填滿抽好禮

▲花蓮縣政府鼓勵縣民商家踴躍回饋意見並提供建議，爭取抽獎機會。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於去年10月份推出促進經濟振興券發放實施計畫，普發3,000元振興券，以因應0403地震後低迷的經濟狀態，自發放以來受到民眾正面回響與熱烈討論，不僅有效促進內需消費，更為震後經濟復甦帶來顯著助益。為進一步瞭解政策成效，縣府特別辦理「振興券使用體驗調查」，廣邀縣民與店家提供寶貴意見，讓未來的政策規劃更貼近需求。

此次振興券問卷調查自即日起至今年3月31日止，參與者只需透過填寫線上簡單問卷，即可分享自身使用振興券的經驗與建議，讓回饋意見助力政策優化。為鼓勵民眾踴躍參與，完整填答者，就有機會抽中超商100元虛擬商品卡。

花蓮縣長徐榛蔚表示，發放振興券的政策目的是為了引動消費流通活絡地方經濟，讓花蓮縣在地店家與消費者雙方受惠；更透過滾動消費的加乘效益，帶給市場給更大力道的支持。

觀光處余明勲處長指出，本次問卷調查將聚焦於振興券的使用狀況、便利性以及對消費習慣的影響，透過蒐集第一手數據，進一步分析政策對市場的帶動效果，並作為未來政策規劃的重要參考。縣府歡迎所有使用過花蓮振興券的民眾與店家踴躍填寫問卷，共同為花蓮的繁榮發展貢獻一份力量。

《花蓮振興券使用體驗調查 | 活動詳情》

活動日期：即日起至114年3月31日(星期一)止。

活動獎項：超商100元虛擬商品卡 / 100名。

活動辦法：完整填寫「振興券使用調查問卷」，問券提交後，即可獲得抽獎資格。(填寫網址：https://www.3000-hualien.com/花蓮振興券問卷調查)

注意事項：若經查核未確實填寫、提交問卷，將取消獲獎資格，得獎名單將於今年4月2日（三）於Facebook「花蓮觀光粉絲團」公告，得獎者須自行注意通知，主辦單位保有活動方式與獎項的解釋、變更與活動終止之權利。