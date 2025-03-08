技術長「曾寫萬言書給董座」母嬰展站5天沒加班費：感謝List沒有我

▲雲云科技董事長曾志新。（圖，下同／翻攝臉書）



記者施怡妏／綜合報導

寶寶攝影機大廠「雲云科技公司」7日驚傳技術長離職遭董座砍死事件，其實早在今年2月，網路上就有一段57分鐘的錄音檔，技術長在會議中痛訴遭霸凌，多次跟董事長溝通但都未果，提到3件事情讓他很受傷，有次董事長感謝所有參加母嬰展的人，但名單中沒有他，「我在世貿站了5天，一毛錢加班費都沒有」。

今年2月中旬就有網友在YouTube平台上傳一段57分鐘的錄音檔，標題直指「知名寶寶攝影機董事長公眾言語霸凌下屬」，內容疑似是梁姓技術長在會議中痛訴自己遭霸凌的經過。

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技術長在會議的尾聲提到，「講到霸凌這件事，其實我自己有蠻深刻的感受，湯哥（董事長曾志新）作為我的主管，過去這段時間，當然我們也缺乏溝通，但是蠻多的事情，讓我覺得相當的不舒坦」。

技術長指出，「就像你剛剛在眾人面前，這樣子挑一些過去我比較負面的事情，然後用這樣的方式羞辱我，或者是叫我坐到你旁邊去『就近監管』，我覺得對事情沒有太大幫助」。去年底董座提到要自己接管RD，在沒有事前通知、溝通的情況下，將他退出所有群組，拔除管理權、移出所有主管群組，「像這樣的事情，你也沒有跟我好好溝通，我也覺得蠻受傷的」。

技術長也提到，去年4月大地震那天，員工都回家，但他和另一位員工還留在公司，三人一起討論如何讓公司更好，甚至還有了一些爭執；後來5月，嘗試與董事長溝通，還寫了將近1萬字的萬言書，寫了自己的感受及建議，但依然未見任何改變，最終只好放棄溝通。

技術長指出，去年公司參加完母嬰展，董事長列出名單一一感謝，「那個List上面沒有我的名字，但我明明4月的時候，在世貿站了5天，一毛錢加班費都沒有，還需要請大家喝飲料，看到這樣的事情，我也覺得我被針對」，一直都很努力試著溝通，但是看不到效果，只能慢慢放棄。

不過，關於錄音檔、遭指控霸凌等部分，目前尚只有單方面指控，詳細情況仍有待檢警進一步調查釐清。

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