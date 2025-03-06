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北市清潔員墜樓亡！家屬控疑遭職場霸凌　環保局回應了

▲張男今晨被發現倒臥中庭，警方初步排除有外力介入。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男今晨被發現倒臥中庭，警方初步排除有外力介入。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者郭運興／台北報導

新北市蘆洲一處社區5日早發生墜樓案件，據悉，死者生前任職於北市環保局北投區清潔隊，因近期有職務調動，導致壓力過大引發輕生念頭。對此，北市環保局表示遺憾，強調針對外界質疑職場霸凌部分，已主動進行調查，另已責成相關幹部對家屬進行後續慰問關懷及撫卹事宜。

據了解，在台北市環保局任職多年的53歲張姓男子，與母親及妻小同住在新北蘆洲某社區大樓。張男原本擔任清潔隊垃圾車司機，近期調職擔任人員調度，疑似不適應新職務，近期表現悶悶不樂，甚至與家人透露輕生意圖，5日清晨被發現倒臥於住處社區中庭，明顯死亡。

家屬則控訴，死因與職場工作有關，年初張姓員工調整職務後，新工作遇上困難，尋求協助無果，壓力大到雙手會不自覺顫抖，希望查明真相。

北市環保局說明，張員任職北投區清潔隊擔任駕駛，近期因身體健康狀況導致視力減退，向區隊幹部反映希望調整勤務；經區隊幹部協調後，於今(114)年初調整適任工作並持續關懷，張員至昨日表現正常，與同仁互動並無異樣。

環保局強調，針對外界質疑職場霸凌部分，該局已主動進行調查，另已責成相關幹部對家屬進行後續慰問關懷及撫卹事宜。

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