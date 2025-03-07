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父子詐助理費千萬！議員張秉鈞遭解職　基隆市議會：不用補選

▲▼民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲民進黨基隆市議員張秉鈞（中）與其父張錦煌（左）母陳瓊茹（右）。（圖／翻攝張秉鈞臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨基隆市議員張秉鈞與其父張錦煌，兩人共擔任議員長達22年，期間涉嫌詐領助理費超過千萬元。一、二審法院依貪污治罪條例，分別判處張秉鈞1年11個月、張錦煌2年徒刑，並宣告緩刑5年及褫奪公權4年。張秉鈞上訴至最高法院，但於6日遭駁回，全案確定。基隆市議會表示，中山區有4席議員，張秉鈞被解職後，缺額未過半且任期已過半，依選罷法不須補選或遞補。

基隆市議會表示，中山區共有4席議員，張秉鈞被解職後，缺額未過半且任期已過半，依據選罷法規定，無須進行補選或遞補。根據地方制度法第81條，縣市議員等民意代表若因辭職、去職或死亡，導致缺額達總名額十分之三以上，或同一選舉區缺額達二分之一以上時，才需補選。若剩餘任期不足2年且缺額未達總名額二分之一，則不需補選。此外，選舉罷免法規定，僅在當選無效判決確定的情況下，才由落選頭遞補，本案並無遞補問題。

判決書指出，張錦煌在擔任市議員期間，與妻子陳瓊茹利用吳姓男子及張的陳姓親戚作為人頭助理。張錦煌之子張秉鈞當選議員後，繼續沿用吳男及陳男作為人頭助理。自2009年7月至2022年3月被查獲為止，父子兩人分別詐領助理補助費962萬餘元及119萬餘元。

一審基隆地院認為，張家父子均坦承犯行並主動繳回犯罪所得，依職務詐財罪判處張秉鈞1年11個月徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付80萬元及履行120小時義務勞務。張錦煌則被判處2年徒刑，緩刑5年，並需支付公庫100萬元；陳瓊茹被判處1年11個月徒刑，緩刑5年，並需支付公庫60萬元。

張家父子上訴至二審，高等法院維持原判。張秉鈞繼續上訴至最高法院，但於6日遭駁回，全案定讞。

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