民進黨赴北檢告發藍罷團幽靈連署　「一罪一罰刑度上限是30年」

▲民進黨赴北檢按鈴申告。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告罷免案審查結果，藍營以罷制罷提出的12位綠委罷免案第一階段皆未通過，且幽靈連署加總高達1365人。藍營解釋，台灣死亡率為每千人8.8人，「死亡連署」掛零才完全違反統計學。民進黨發言人吳崢與律師黃帝穎今（7日）前往台北地檢署按鈴告發。黃帝穎說，死者不可能再爬出來，幽靈不會來連署，這在法律上不可能，希望檢察官嚴格查明，偽造文書是一罪一罰，刑度上限是30年，若照媒體統計數據後續還有接近1300多件的死者連署。

吳崢指出，近期中選會陸續公布針對民進黨立委遭惡罷的連署情況，根據各縣市選委會所第一波公布結果，發現許多虛假連署，包括戶籍地已轉移、個資抄錄不正確，或已離世的幽靈連署等情事非常頻繁。這種利用台灣民主制度來去操弄民主，進行根本不存在的虛假連署，假的、惡意的罷免，絕對要採取相關法律行動。

吳崢表示，以台北市被點名的民進黨立院黨團幹事長吳思瑤為例，這些惡罷連署書當中，不合格率34.45%，二千多份連署書中，竟有近千份不合格，其中已過世的連署人竟高達86位；同樣交由台北市選委會審查的原住民立委伍麗華，連署不合格率35%，其中幽靈連署更高達有189位連署人。這段期間，全國人民都看到如此荒謬情事。當看到這些聲稱代表人民，對民進黨立委發動惡霸的團體，竟出來嘻笑以對，甚至還說是因天怒人怨、亡者都爬起來連署回應，令人憤怒。

吳崢強調，如此高比例的無效連署，已明顯看出是透過抄名冊的方式產生，既然是抄的，那就代表所有連署書都是虛假的，不應只是已經往生的人無效，不應只是戶籍已轉移的人無效，而應該是整份無效、全部無效。憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決的權利，但卻被這惡罷的罷團以嘻笑態度來對待，無疑踐踏民主程序。今天優先針對集中在台北市部分的大規模名冊抄襲，前來北檢進行告發。

吳崢質疑，台北市的選委會既然查出連署大規模無效、有瑕疵，明顯疑似抄襲，為何台北市選委會還沒進一步積極啟動查對相關作業？難道是國民黨執政的台北市長蔣萬安，企圖想要包庇、護航罷免民進黨立委的行動嗎？

吳崢表示，針對今早上有另外一場新聞活動是罷免吳沛憶的團隊，要向選委會補件，但這罷團所提出的第一階段不合格率高達40.67%。面對這些虛假連署、抄名冊、幽靈連署等情事，會持續蒐證，絕對會就所掌握相關情勢來向檢方進行告發，絕不容忍任何虛假、欺騙、濫用台灣人民權利的行為。

黃帝穎表示，在法律上死者連署就是偽造文書的鐵證，因為死亡的人不可能出來做連署，在法律上的評價就是偽造文書。今天對罷免的領銜人行使偽造文書、偽造文書罪及偽造印文署押罪，提起第一波告發，目前整理有559位死者連署，媒體上統計達已經到1300多位，我們也會持續進行蒐證，可能會有下一波的法律行動。

黃帝穎說，死者連署沒有解釋空間，提出死者的連署書，但死者連署本身不可能有法律有效的可能性，因為死者不可能再爬出來，幽靈不會來連署，這在法律上不可能，所以這個部分正式告發，希望檢察官嚴格查明，為什麼會有明顯的死者連署，這樣偽造文書的鐵證情形發生，必須追究法律責任。

黃帝穎強調，偽造文書是一罪一罰，559位可能構成559次犯罪，而559次犯罪在刑法的規定，刑度上限是30年，換句話說一個偽造文書5年以下有期徒刑，但因為累積上百次，今天告發559件，若照媒體統計數據後續還有接近1300多件的死者連署，這個偽造文書的鐵證，律師團會持續蒐證，打擊犯罪，以維護民主法治。