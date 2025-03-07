訪港成員被捕！傅崐萁批林佳龍洩密　綠委：提醒國人是部長的職責

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院總召傅崐萁日前赴港宣傳觀光，然而，一名隨團成員在入境時，遭到逮捕，消息直到近日才曝光，傅崐萁今（7日）則不滿痛批，外交部長林佳龍洩露當事人個資。對此，民進黨立委林俊憲表示，提醒國人現在香港不比以前，是外交部長的職責，他接著強調，況且政府第一時間其實沒收到通報，根本是傅崐萁為了面子在壓消息。

傅崐萁日前親自前往香港宣傳觀光，然而，近日卻傳出一名隨團的女性成員，因25年前涉嫌洗錢，在入境時，遭到逮捕，傅崐萁今日則砲轟林佳龍，陸委會要求要保密，林佳龍卻洩露當事人個資。

為此，林俊憲還原始末，一開始林佳龍是說，傅崐萁的香港團，有一位團員剛落地香港就被逮捕，但也僅止於此。林俊憲說明，林佳龍身為外交部長，目的當然是提醒國人現在香港不比以前，若要出國前往需注意。

林俊憲直指，中國連傅崐萁帶的團都這麼不給面子，更何況是一般人？林佳龍也只是盡到身為外交部長的職責。至於，該名被捕成員身分曝光，林俊憲指出，是事後媒體去追查，才挖出那個成員的身分，連成員的家人去找民眾黨立委陳情都報導出來，陸委會則聲明，根本沒收到相關通報。

林俊憲不解，釐清事件發展後，難道會覺得消息來源是政府嗎？此外，林俊憲質疑，若換個情境，今天若是跟國民黨出去，又會怎麼做？他認為，國民黨一定馬上開記者會，痛罵政府不救人，怎麼可能壓著消息不打？

因此，林俊憲直言，政府沒收到通報，無法第一時間了解協助，根本是傅崐萁害的，都是為了自己的面子。最後，林俊憲呼籲，喜歡跟傅崐萁偷偷跑去中國的國民黨人，最好看清楚，一但出事，傅崐萁保不了，反而會壓消息不讓人知道，到時反而變失蹤人口，所以，他也進一步呼籲，別再擋立委赴中報備法案了，這都是為國民黨人的安全著想。