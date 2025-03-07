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賴清德喊政府未受到美國壓力！　作家嘆欲蓋彌彰：終究裝也裝不了

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

台積電日前宣布擴大對美投資1000億美元，引發外界憂心「台積電變美積電」，針對各界疑慮，總統賴清德6日於記者會表示，台積電佈局對未來發展有其必要，過程中，「政府並沒有接受到來自美國的壓力」。對此，作家漂浪島嶼今（7日）表示，如果政府真實表達因應變局，這會是一場台灣困境與政策應變的總統級說明會，但要演成，沒有美國高關稅壓力，單純是為客戶的企業投資，就有些欲蓋彌彰，其實終究避不了一再而至的壓力，再裝也裝不了！

作家漂浪島嶼表示，赴美投資1000億美元，台積電記者會解釋客戶需求，問題是客戶需求，會在川普喊出高關稅，突然就出現？600億還未完成，馬上再投入1000億美金？

漂浪島嶼表示，川普喊出高關稅，2月14日政府召開國安會議，宣布建立民主產業鏈，白話就是建立美國產業鏈，半個月前就已定調擴大赴美投資，而且還不是企業主動宣布。所以美國未施壓政府，政府未協調台積電，一切都是自然而然，企業自發？

漂浪島嶼認為，其實形塑一切和諧，只是單純商業投資，最怕就是美國不配合演出，因為現今擴大投資，設立生產線，但是2奈米等核心技術不該移轉生產，民調高達八成民眾反對，要求政府投資管制，必須守住的底線。

漂浪島嶼指出，問題是，川普已要過2奈米製程赴美，一旦開口再要，經濟部長說明年不可能，未來一旦失守，豈不是壞了現今塑造的一團和諧。

談到6日「總統賴清德與台積電董事長魏哲家的記者會」，漂浪島嶼直言，台積電很辛苦，一個世界優秀的企業，面對國際局勢，先後有總統陪伴召開記者會，宣布投資計畫，實屬少見。企業樂為台灣人，為台灣名譽馨，努力東拓大進展，又要維持台灣大擴廠，政府應該有相對的獎勵協助，感謝為國奉獻。

漂浪島嶼說，其實美國高關稅事件，如果真實表達因應變局，政府與企業如何調適應對，展現脫困的外交對策與企業決策，這是一場讓國民適時理解，台灣困境與政策應變的總統級說明會。

漂浪島嶼再說，但是要演成，沒有美國高關稅壓力，沒有應變國安會議，甚至沒有未爆的核心技術移轉問題，更別提投資換保護的保台心願，就是一場單純為客戶的企業投資，就有些欲蓋彌彰的各吞黃連。

漂浪島嶼強調，美國壓力一直來，關稅、軍費都未停，如果一直要將壓力裝成幸福，傾力反擊抹成疑美抗川，其實終究避不了一再而至的壓力，再裝也裝不了！

最後，漂浪島嶼呼籲，誠實是最好政策，讓全民了解國家困境，能夠尋求良好對策，官民風雨共渡，該是最高的國家危機公關。

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

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