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平雙隧道模擬電動車火災演練　新北消防強化救災應變效能

▲平雙隧道模擬電動車火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台2丙線平雙隧道模擬電動車火災。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段於今（7日）上午舉行114年度台2丙線平雙隧道防災演練，重點針對台2丙線11公里至13公里處的東向車道進行救災與復原作業模擬。新北市消防局特別參與此次演練，以強化消防人員在隧道事故中的應變能力、協調作業及緊急處置程序，同時提升對平雙隧道救援和疏散路線的熟悉度，以確保突發狀況下的應變效能。

演練情境設定為一輛電動小客車在平雙隧道內行駛時突發故障，隨後車輛冒出大量濃煙並傳出爆炸聲。工程人員立即通報相關單位，請求消防、警察及救援人員前往處理。消防人員抵達現場後，首先從隧道洞口觀察火煙蔓延情況，以評估救援策略。隨後，管理單位人員啟動隧道內部的防救災設備，使用滅火毯覆蓋燃燒車輛，阻絕空氣以達到窒息滅火的效果。同時，消防人員運用底盤滅火裝置，透過水帶將高壓水注入車輛底盤，持續噴水以控制鋰電池火勢並進行降溫，防止火勢進一步擴大。

▲平雙隧道模擬電動車火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲隧道火災救援新挑戰，新北消防演練電動車事故應變。

新北市消防局第第六大隊大隊長羅億田指出，由於隧道屬於近乎密閉的空間，無法透過自然方式排煙，一旦電動車起火，燃燒產生的濃煙與高熱將迅速擴散。因此，他提醒民眾在隧道內行駛時，若發現後方車輛起火，應立即駛離隧道，切勿停車或減速圍觀，並在確保安全的情況下通報救援單位。

羅億田進一步表示，若火災發生在前方，車輛應迅速靠向隧道兩側停靠，讓出通道以便救災車輛進入，並立即朝逆行方向撤離。他強調，面對突發災害時，迅速判斷與正確應變是確保生命安全的關鍵，民眾應把握黃金時機，採取適當行動。

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