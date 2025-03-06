新莊市政建設全面升級　侯友宜：打造優質大學城環境

▲侯友宜表示，隨著新莊副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，，使新莊在未來的發展上，有非常高的潛力。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（6日）率領市府局處團隊來到新莊區公所召開行動治理座談，傾聽基層心聲，滿足民眾需求。侯友宜表示，隨著新莊副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，使新莊在未來的發展上，有非常高的潛力。

侯友宜談到，財劃法通過後，扣除主要計畫補助款，會將基礎建設擺在第一位，不論是停車空間規劃、市民活動中心增建，以及校園老舊宿舍更新等，都會攜手中央，共同為市民打拚。

▲新北市府團隊與里長針對各項市政議題逐一討論。

區政簡報指出，捷運北環段規劃由新北產業園區銜接至台北劍南路站，其中新莊段已於2023年10月開工，預計2031年完工；另外與捷運迴龍站相接的樹林萬大線，以及連接泰山、板橋地區的泰板輕軌等大眾運輸系統，為帶動城市永續發展，不可或缺的條件。

接續里長關心，新莊文德段公辦都更案，希望可以規劃活動空間，優先給里民使用。文化局表示，未來在使用空間及用途上，將結合文化展示、教育推廣及青創或藝文團隊共享空間等功能，提高場地使用效益，推動地方文化推廣，為老街注入新的活力。

▲侯友宜向新莊區里長逐一致意、話家常。

另外，新莊第一公墓遷葬及後續規劃，殯葬處說明，現行已完成4.3公頃遷葬，亦設置簡易休閒步道，並種植喬木及植草，未來針對聯外道路及停車與休憩環境空間，將配合地方民意需求，妥善辦理相關後續作業。

民政局說明，自2019年行動治理以來，新莊區提案共計125案，已解列119件，執行率達95%，市府以實際行動傾聽基層的意見，解決市民的大小問題。