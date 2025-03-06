新北河濱首座匹克球場開工　推動全齡化新運動熱潮

▲匹克球近年來在全球各地迅速竄紅成為新運動熱潮。（圖／匹克球總會提供）

記者郭世賢／新北報導

為響應全民新運動熱潮，新北市高灘處將闢建新北河濱第1座匹克球場，選址於二重疏洪道大都會棒球場旁（近疏洪十二路側），工程已於今年2月開工，預計8月完工，將打造老少咸宜的全齡化新運動匹克球場地，為新北市匹克球愛好者迎來好消息，期待球場落成後全民共享運動帶來的樂趣。

高灘處長黃裕斌表示，匹克球（Pickleball）結合了網球、羽球與桌球的特色，規則簡單易學，適合各年齡層參與，也因此近年來在全球各地迅速竄紅，成為新運動熱潮，高灘處考量市民對匹克球場地的需求，並有效運用河濱灘地空間資源，特別規劃將二重疏洪道原有的籃球場進行改建，打造全新匹克球場地，並提供完善的球場設施，讓更多市民能夠享受這項近年來風靡全球的運動，為此，新規劃的匹克球場爭取到「教育部體育署」補助經費約283萬餘元，總工程經費424餘萬元。

▲新建匹克球場選址於二重疏洪道大都會棒球場旁。

黃裕斌補充說明，匹克球場規劃階段為確保能符合使用者需求，特別邀請中華民國匹克球總會專家協助給予場地規劃建議，現匹克球場新建工程是利用既有的4座全場籃球場，改建為8座匹克球場地，在有限的灘地空間進行調整，不僅能有效提升場地使用率，也能讓籃球與匹克球愛好者各自擁有更適合的運動空間，讓市民能夠在舒適的場地環境中揮灑汗水。

高灘處表示，未來完工後的匹克球場，將使新北河濱公園的運動場域更顯多元化，期待落成後能將成為二重疏洪道的新亮點，高灘處提醒，施工期間將有機具進出或自行車道封閉，請市民朋友多多包涵及配合改道。