　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

行動電源不能亂丟！環保局示警：最高罰6千元

▲▼行動電源。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市環保局提醒行動電源不能亂丟。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著科技產品的普及，行動電源已經成為現代人生活中不可或缺的配件。然而，許多人對行動電源的使用壽命和正確回收方式並不清楚，可能會因此引發環境污染及潛在的火災風險。新北市環保局透過臉書粉絲專頁「新北i環保」提醒民眾，行動電源的使用壽命約在2至4年，一旦發現膨脹、過熱或充電困難等問題，應立即更換並妥善回收。

新北市環保局指出，行動電源內含有鋰聚合物電池或鋰離子電池，這些都屬於二次鋰電池，如果處理不當，可能會導致環境污染和火災。因此，回收行動電源時，應將其單獨分裝並確實密封，避免造成傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市環保局也提醒，根據《廢棄物清理法》規定，若未依規定丟棄行動電源，最高可被罰款6000元。因此，行動電源應適當分類，並交給清潔隊的資源回收車或指定的回收點進行處理。

目前，全台已設有多個回收站點，包括連鎖便利商店（如7-11、全家、萊爾富）、超市及量販店（如家樂福、大潤發、愛買）、無線通信器材零售業、攝影器材零售業、學校、社區的乾電池回收點及汽機車加油站等。

此外，除了行動電源外，其他3C配件如充電器、充電線、耳機、滑鼠、遙控器等，也都應適當回收，以確保環境安全並減少資源浪費。部分通路甚至提供回收折扣，例如7-11和全家便利商店均提供行動電源回收折扣，全家每台折抵2元，7-11則可折抵3元，限當次購物使用（部分商品不適用）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

雲云技術長遭董座砍死　特斯拉車友曝「相處回憶」哀悼遺憾

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

泌尿醫曝腎虧5大跡象　晨勃減少也是警訊

更多熱門

相關新聞

新莊市政建設全面升級　侯友宜：打造優質大學城環境

新莊市政建設全面升級　侯友宜：打造優質大學城環境

新北市長侯友宜今（6日）率領市府局處團隊來到新莊區公所召開行動治理座談，傾聽基層心聲，滿足民眾需求。侯友宜表示，隨著新莊副都心、塭仔圳市地重劃，以及各項軌道建設工程開發等，使新莊在未來的發展上，有非常高的潛力。

新北河濱首座匹克球場開工　推動全齡化新運動熱潮

新北河濱首座匹克球場開工　推動全齡化新運動熱潮

十三行博物館限定手作　體驗編織玩創意

十三行博物館限定手作　體驗編織玩創意

新北「植感圖書館」療癒手作　借書即可免費參加

新北「植感圖書館」療癒手作　借書即可免費參加

台東推動事業污染預防　掌握場址特性與土地品質

台東推動事業污染預防　掌握場址特性與土地品質

關鍵字：

行動電源環保回收3C配件新北市

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面