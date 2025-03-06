施壓我友邦巴拉圭棄台！中國外交官「進口牛肉」利誘　遭識破驅離

▲比美澳牛便宜！家樂福2020年開賣巴拉圭牛肉，首波引進700公斤菲力莎朗。（圖／記者林育綾攝）

記者羅翊宬／編譯

巴拉圭是我中華民國（台灣）在南美洲的唯一友邦，然而前日本駐巴拉圭大使卻親眼目睹中國滲透我友邦巴拉圭的行動，利用疫苗迫使巴拉圭「棄台投中」。如今，該名大使又爆料，其實中國外交官也曾利用擴大進口牛肉為條件，要求巴拉圭承認北京，不過巴拉圭堅守原則，將該名中國外交官驅逐出境。

根據日媒《產經新聞》，最近在台北有一場專為日本企業舉辦的試吃會，現場提供產自南美洲巴拉圭的牛肉。身為全球牛肉出口大國的巴拉圭，自從俄烏戰爭爆發後，為了支持烏克蘭、譴責發軍侵略的俄羅斯，因此將出口至俄羅斯的牛肉量降到最低，使出口量大幅下滑，目前正在尋找能夠填補缺口的替代市場。

於是，巴拉圭將焦點轉移至日本，希望日本能夠批准從巴拉圭進口牛肉，使巴拉圭能夠推動牛肉出口，加強兩國互惠貿易合作。

報導指出，巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國，儘管人口只有700萬出頭，但對於友邦卻是情義相挺。在台北參加該場牛肉試吃會的日本前駐巴拉圭大使中谷好江對於巴拉圭稱讚有加，認為巴拉圭是「堅守原則、毫無動搖」的國家。

▲前日本駐巴拉圭大使中谷好江透露，中國曾利用疫苗，脅迫中華民國在南美唯一友邦巴拉圭「棄台投中」。（圖／路透）

其實，巴拉圭當地有許多日裔移民與日系企業，是南美洲首屈一指的「對日友好」國家，他們相當重視以民主主義與規則為基礎的國際秩序，即便與自身的利益毫無關聯，卻仍能維持始終一貫的態度，和日本保持相同步調。

然而，中國卻試圖將觸手伸進巴拉圭。去年12月，中國籍外交官以聯合國某會議為名義入境巴拉圭，他在當地議會，以協助擴大當地產品出口為條件，要求巴拉圭捨棄台灣、轉而承認中國為國家。由於違反當初入境的目的，因此該名中國外交官最後被巴拉圭驅逐出境。

巴拉圭駐日大使、日裔移民第二代豐歲•馬利歐（Mario Masayuki TOYOTOSHI）受訪時坦承，由於巴拉圭與中國之間並無外交關係，因此完全無法向中國出口牛肉。即便中國、俄羅斯是食用牛肉的潛在龐大市場，但巴拉圭堅守原則，因此不得不放棄中俄兩國市場。

對此，豐歲•馬利歐表示，「（巴拉圭）並非單方面要求日本開放牛肉進口，而是希望能夠在日本面臨全球物價高漲的背景下，提供價格低廉的肥料與飼料。」

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