快訊／南韓空軍認了！空對地訓練「失誤砲擊」毀民宅　連發8枚砲彈

▲南韓京畿道抱川市，6日上午美韓聯合軍演，疑似戰鬥機誤擊砲彈，導致砲彈波及毀損教會與民宅。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道抱川市今（6）日上午，發生疑似戰鬥機誤擊砲彈，導致砲彈墜落波及民宅與車輛的事故。南韓空軍稍早承認，是南韓空軍戰鬥機KF-16在參與美韓聯合軍演的過程中，在進行空對地射擊時，失誤發射8枚砲彈，平均1枚炸彈可炸毀一座足球場。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓京畿道抱川市二東面盧谷里6日上午10時，發生南韓空軍戰鬥機失誤砲擊的事件，砲彈擊落至狼踰大橋附近的路面，造成至少2人重傷、5人輕傷，其中傷者還包括軍人，他們大多是頸部與肩膀骨折，目前尚未傳出有人心跳停止。另外，至少7棟建築物受到波及，其中有1棟教會、2棟民宅以及貨車被毀。

目前當局已派人前往現場拆解未爆彈，並疏散當地居民。

對此，南韓空軍發布新聞稿表示，「（南韓）空軍KF-16於6日上午10時7分，8枚一般炸彈（無導引功能）MK-82炸彈，以非正常投擲的方式，擊落在射擊訓練場以外的地區。該架戰鬥機當時正參與空軍、陸軍聯合火力射擊訓練。砲彈以非正常的方式投擲，引發此次事故，對此空軍感到非常抱歉。」

南韓空軍表示，願意積極採取相關措施，處理賠償部分。

現場目擊者受訪時仍心有餘悸，「突然聽到很大聲的爆炸聲響，現場傳出濃濃黑煙。當時我正在開車，突然聽到巨響，頓時喪失意識。」

報導指出，由於MK-82缺乏導引功能，因此又被稱為「笨蛋炸彈」，可被用於破壞敵方的建築物、橋梁，一枚砲彈可以炸出直徑8公尺、深達2.4公尺的洞，平均一枚砲彈的殺傷半徑可以炸毀一座足球場（國際規格：105X68m）。

據悉，南韓空軍、南韓陸軍、駐韓美軍6日上午在京畿道抱川市昇進科學火力訓練場實施美韓聯合統合火力射擊訓練，其中南韓空軍派出F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等戰鬥機，不過KF-16卻以非正常方式投下8枚MK-82炸彈。