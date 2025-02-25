逼我友邦「棄台投中」！日本駐巴拉圭前大使曝中國惡劣行徑

▲前日本駐巴拉圭大使中谷好江透露，中國曾利用疫苗，脅迫中華民國在南美唯一友邦巴拉圭「棄台投中」。（圖／路透）

文／中央社

巴拉圭是中華民國在南美的唯一友邦，且相當親日。前日本駐巴拉圭大使中谷好江在當地目睹了中國的滲透行動，她接受日媒採訪時透露，中國曾利用疫苗，試圖迫使巴拉圭「棄台投中」，最終巴拉圭在日本、台灣與美國合力支援下度過難關。

去年12月，巴拉圭當局撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉的簽證，並要求他在24小時內離境。據稱他試圖敦促巴拉圭國會議員重新思考與台灣的外交關係，似乎要逼巴國棄台投中。

產經新聞報導，中谷好江表示，中國代表團為了參加聯合國教科文組織（UNESCO）的審查會議向巴拉圭申請簽證，但是率團的中國外交官沒有出席UNESCO的會議，而是去了巴拉圭國會。離開國會時，他對記者表示，「世界上只有一個中國，巴拉圭應該儘快糾正與台灣的錯誤外交關係，朝正確的方向前進。」他的發言被當地媒體廣泛報導，巴拉圭政府隨後取消了該名外交官的簽證。

中谷表示，巴拉圭政府的做法有充分依據，簽證被取消的理由不是他的言論，而是他違反了申請簽證時的申報目的，而且入住與申請時登記的不同飯店。巴拉圭政府的理由在法律上完全站得住腳，中國方面無法反駁，只能接受。

中谷透露，疫情期間，中國曾利用疫苗向巴拉圭施壓。她表示，當時中國優先向建交的國家提供疫苗，導致巴拉圭一度成為全球疫苗接種率最低的國家。中國曾表示要提供巴拉圭相對低廉的中國製疫苗，但附帶條件是要他們處理「外交關係」，遭到巴拉圭政府斷然拒絕。

她指出，中國轉而向巴拉圭的各州政府施壓，雖然有幾位州長想要購買中國製疫苗，但按規定必須由國家統一採購，因此最終沒有實現。「當時巴拉圭國內爆發反政府示威，口號是『總統無法保護巴拉圭人民的生命，無法取得疫苗，讓這種不重視國民生命的政府下台！』。」

她表示，「當地輿論普遍認為，中國可能介入這場抗議，當時外交官們甚至擔心政府因此垮台。然而，巴拉圭政府最終挺過了這場風波，沒有向中國屈服，最後從智利等國家取得疫苗，相當令人敬佩」。

中谷也提到與台灣外交人員的合作，她表示，「全世界目前只有12個國家承認台灣，因此正式的大使也只有12人。他們都是非常優秀的人才，有卓越的情搜與分析能力。在中國透過疫苗外交施壓的時候，我們與美國、台灣的大使們密切討論，思考如何幫助巴拉圭，避免他們因為疫苗而選擇與中國建交。」

她指出，由於當時沒辦法立刻提供疫苗，美國除了提供醫藥品之外，軍方還設置了簡單的病床與帳篷，台灣支援醫藥品與氧氣瓶，日本則是與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，提供大型冷凍設備以保存疫苗，並協助人員培訓、疫苗管理、預防接種計畫等。最終，日美台合力強化了巴拉圭的保健衛生體制，這也是在巴拉圭獨特的外交成果。

至於中國近期在巴拉圭的活動，中谷指出，由於巴拉圭要開始發展5G系統，但是無論在價格或是品質上，日本、美國和台灣產品都難以和華為競爭。如果按照一般競標程序，華為將會得標，屆時華為設備將遍及巴拉圭。由於無法確定獲取的資訊會被如何利用，因此為了安保，必須加強監督競標程序，提供法律方面支援。