韓軍演砲彈誤擊民宅！2戰鬥機「輸錯座標」離譜釀禍　15人輕重傷

▲美韓聯合軍演實彈射擊6日在南韓京畿道抱川市昇進射擊場進行，南韓陸軍阿帕契直升機發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道抱川市今（6）日上午進行美韓聯合軍演實彈射擊，豈料卻發生8枚砲彈誤擊民宅的事件，事後南韓空軍證實是2架空軍戰鬥機KF-16失誤所致，造成當地居民、外籍人士與軍人受傷，目前傷者規模擴大至15人。對此，南韓軍方證實，是戰機「錯誤輸入座標」導致，目前軍演也宣告暫停。

根據《韓聯社》，美韓聯合軍演實彈射擊6日上午在京畿道抱川市昇進訓練場進行，由南韓陸軍與空軍、駐韓美軍共同實施，豈料8枚砲彈卻於上午10時（台灣時間上午9時）左右墜落至二東面盧谷里狼踰大橋附近路面，波及毀損包括民宅、教堂在內的建築物與貨車，受傷人數從上午統計的7人增加至目前的15人。

▲▼美韓聯合軍演實彈射擊6日在南韓京畿道抱川市昇進射擊場進行，南韓陸軍阿帕契直升機發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

消防當局指出，儘管截至上午統計有居民、軍人等7人受到輕重傷（2人重傷、5人輕傷），重傷者為右肩開放性骨折、顏面損傷，沒有傷者嚴重到心肺功能停止或危及性命，但之後有其他居民表示出現嚴重疼痛、或是心理嚴重恐懼，因此傷者增加至15人（2人重傷、13人輕傷），其中10人送醫治療、5人拒絕送醫。

2名男性重傷者皆為一般民眾，其中一人送往國軍首都醫院治療、另一人送往議政府聖母醫院治療。至於輕傷者中，包括2名前往軍方教堂的軍人，以及2名待在村莊內的外籍人士。

南韓空軍戰鬥機KF-16所誤擊的8枚砲彈，導致8棟建築物遭到毀損，包括1座教堂、5棟住宅、1棟倉庫、1棟溫室，以及1輛貨車。

▲▼南韓京畿道抱川市，6日美韓聯合軍演實彈射擊，2架空軍KF-16戰鬥機發砲誤擊，波及民宅與教堂等8棟建築物。（圖／路透，下同）

南韓空軍關係人士也慢半拍召開記者會，坦承此次砲彈誤擊民宅的事故，是2架空軍KF-16「錯誤輸入座標」所引發的意外，「機師坦承，是在準備飛行的過程中，輸入錯誤的座標。在進行實彈射擊時，在輸入原來的座標後，透過肉眼進行識別確認。」

南韓聯合參謀本部關係人士也解釋，「無論是在地面上、或是在空中，都有確認座標的程序。但是在這過程中，目前掌握的訊息顯示，他們犯了錯誤（誤輸座標）。按照程序，在空中也還會再追加進行確認，在完成確認的狀態下，才會投擲武裝（發射砲彈）。」

報導指出，其實此次南韓空軍戰鬥機發射8枚砲彈誤擊民宅的事件，並非指出於一架戰鬥機，而是出自於2架KF-16戰鬥機，每一架各發射4枚無引導功能的MK-82砲彈，且現場沒有任何未爆彈。

南韓國防部關係人士表示，「2架KF-16戰鬥機同時發生誤炸事件，第一架戰鬥機是因為輸入錯誤座標所致；至於第二架戰鬥機跟著失誤發射，目前空軍仍正釐清詳細原因。」

南韓國防部代理部長金善鎬下午3時與國會國防委員長成一鍾（國民力量）、國會議員金龍泰等人前往現場巡視。對此，金善鎬表示，自從誤炸事件發生後，他已經下令暫停實施實彈射擊訓練，預估在完成所有安全檢查後，才會再度實施。