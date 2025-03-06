日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」　車上載642乘客

▲隼號與小町號車廂連接部位突然脫鉤分離，緊急停駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東北新幹線6日當地上午11時30分左右發生列車脫鉤分離事故，緊急停駛，也造成其他新幹線部分區間段暫停行駛。JR東日本表示，發生事故的「隼・小町21號」車上有642名乘客，所幸無人受傷。

日媒仙台放送、NHK報導，東北新幹線「隼・小町21號」上午11時20分從東京站出發，但才過大約10分鐘，來到東京都內的上野站、大宮站之間路段時，隼號與小町號車廂連接部位突然脫鉤分離，緊急停駛。

由於東北新幹線停駛，JR仙台站湧現眾多旅客，有人查看布告欄、有人詢問車站工作人員。

受到這起事件影響，東北新幹線東京車站至新青森區間、山形新幹線東京站至福島站之間、秋田新幹線東京站至盛岡站之間，北路新幹線東京站至長野站之間、上越新幹線東京站至新潟之間也暫停行駛。

對此，JR東日本表示，隼・小町21號當時車上有642名乘客，無人受傷，車內空調正常運作。後來，JR東日本宣布，東北、山形、秋田、北陸、上越的各新幹線已全數在當地下午2時30分左右恢復運行。

其實就在2024年9月，東北新幹線在宮城縣行駛的時候，隼號與小町號也曾發生連接部位脫鉤事故。日本大學特任教授綱島均表示，發生2次相同的事故是一大問題，其他新幹線也可能受到影響，這次的狀況是否和上次相同需要盡快查明。