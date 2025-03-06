快訊／美韓軍演意外！戰鬥機「失誤」砲彈波及毀民宅　7人輕重傷

▲南韓京畿道抱川市6日發生砲彈波及民宅事件。（圖／翻攝自YTN News）

記者羅翊宬／編譯

美韓聯合軍演今（6）日上午在南韓京畿道抱川市進行，豈料卻發生砲彈波及民宅的事件，疑似式戰鬥機軍演時誤擊所致，現場造成7人輕重傷，目前正在調查詳細原因。

根據《韓聯社》、《MBC News》、《YTN News》，相關當局指出，京畿道抱川市二東面盧谷里6日上午10時5分（台灣時間上午9時5分），有民眾通報砲彈從空中波及民宅，砲彈墜落至狼踰大橋附近的路面。相關人士表示，初步研判是戰鬥機在訓練時誤擊所致。這場意外導致村莊內至少3棟建築物（1棟教會、2棟民宅）毀損，4人重傷、3人輕傷。

其中，周圍建築物玻璃窗破裂，而遭到砲彈波及的建築物，則是嚴重毀損。

▲▼南韓京畿道抱川市，6日上午美韓聯合軍演，疑似戰鬥機誤擊砲彈，導致砲彈波及毀損教會與民宅。（圖／翻攝自News1）

報導指出，一開始有民眾向當局通報，稱有戰鬥機從空中墜落；不過，在經過當局釐清後，研判是該架戰鬥機在美韓聯合軍演時，失誤發射砲彈。

據悉，南韓與美國6日在京畿道抱川市舉行聯合實彈軍演，旨在應對北韓。軍演地點就在兩韓邊境附近的抱川昇進消防訓練場。