蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻：真的等好久

記者蘇晟彥/綜合報導

繼iPhone 16e 後,最受果粉敲碗期待的莫過於MacBook Air新品,在日前就有外媒爆料將在本週宣布,果不其然,蘋果執行長Tim Cook就在自身 X 上宣布「There’s something in the Air 」,並明確指出「就在本週(This Week)」,讓不少果粉嗨翻。

彭博社資深記者馬克・古爾曼(Mark Gurman)日前就指出,蘋果將在這週再度以新聞稿、官網宣布的形式公佈新品,其中將以搭載M4晶片的 MacBook Air 呼聲最高,果不其然,執行長Tim Cook 採取與iPhone 16e相同的方式,在自己的 X上再次宣布新品即將在本週出爐。

而這次僅放上6秒的「There’s something in the Air 」影片,讓不少果粉猜測應該就是 MacBook Air 或是 iPad Air其中一項新品,但也有可能一次突襲兩樣,根據蘋果近期習慣,應該會在這週凌晨左右的時間上架新品,屆時可以在官網、官方新聞室看到新品的相關訊息。