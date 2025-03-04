蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻：真的等好久

記者蘇晟彥／綜合報導

繼iPhone 16e 後，最受果粉敲碗期待的莫過於MacBook Air新品，在日前就有外媒爆料將在本週宣布，果不其然，蘋果執行長Tim Cook就在自身 X 上宣布「There’s something in the Air 」，並明確指出「就在本週（This Week）」，讓不少果粉嗨翻。

彭博社資深記者馬克・古爾曼（Mark Gurman）日前就指出，蘋果將在這週再度以新聞稿、官網宣布的形式公佈新品，其中將以搭載M4晶片的 MacBook Air 呼聲最高，果不其然，執行長Tim Cook 採取與iPhone 16e相同的方式，在自己的 X上再次宣布新品即將在本週出爐。

而這次僅放上6秒的「There’s something in the Air 」影片，讓不少果粉猜測應該就是 MacBook Air 或是 iPad Air其中一項新品，但也有可能一次突襲兩樣，根據蘋果近期習慣，應該會在這週凌晨左右的時間上架新品，屆時可以在官網、官方新聞室看到新品的相關訊息。