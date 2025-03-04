　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻：真的等好久

記者蘇晟彥／綜合報導

繼iPhone 16e 後，最受果粉敲碗期待的莫過於MacBook Air新品，在日前就有外媒爆料將在本週宣布，果不其然，蘋果執行長Tim Cook就在自身 X 上宣布「There’s something in the Air 」，並明確指出「就在本週（This Week）」，讓不少果粉嗨翻。

▲▼

彭博社資深記者馬克・古爾曼（Mark Gurman）日前就指出，蘋果將在這週再度以新聞稿、官網宣布的形式公佈新品，其中將以搭載M4晶片的 MacBook Air 呼聲最高，果不其然，執行長Tim Cook 採取與iPhone 16e相同的方式，在自己的 X上再次宣布新品即將在本週出爐。

而這次僅放上6秒的「There’s something in the Air 」影片，讓不少果粉猜測應該就是 MacBook Air 或是 iPad Air其中一項新品，但也有可能一次突襲兩樣，根據蘋果近期習慣，應該會在這週凌晨左右的時間上架新品，屆時可以在官網、官方新聞室看到新品的相關訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
凌晨4點被嚇醒！　一堆人「以為大爆炸」：雷響到會震
大讚魏哲家是傳奇！　川普：會議室裡「最重要的人」
消防員「穿消防衣日本爽滑雪」！　慘遭處分
美再加徵10％關稅　陸商務部控「霸凌」：將採反制措施
蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻
台積電加碼在美投資　卓榮泰：壯大台灣是政府跟產業界共同立場
「撿小優不要的男人」姐妹情變！　蔡允潔當眾嗆：關妳屁事

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐　網嘆：被濫用

蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻：真的等好久

蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時更新藍牙

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了：很滿意

外媒爆蘋果再推新品！刻不容緩「本週會有消息」

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐　網嘆：被濫用

蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻：真的等好久

蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時更新藍牙

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了：很滿意

外媒爆蘋果再推新品！刻不容緩「本週會有消息」

美軍正式宣布2款無人戰鬥機！YFQ-42A、YFQ-44A最快夏季試飛

美國送還大陸41件流失文物　橫跨新石器時代至清代

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐　網嘆：被濫用

藍委喊修法志願役加薪2萬　顧立雄：任意喊價不是好舉措

台積電擴大在美投資「變成美積電」？　郭智輝：多餘的想法

陸馬拉松選手中學校門前「集體小便」　惹毛當地市民要求道歉

川普將發表首次國會演說！主題定調「復興美國夢」　料將聚焦4領域

台積電加碼投資美國千億美元　未來四年安全保障先入袋一半

陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被羊駝飛踢　癲狂劇情網友超喜歡

15歲男徹夜打電動竟嚴重耳鳴　醫：3因素造成「突發性耳聾」

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

3C家電熱門新聞

蘋果執行長突襲宣布「本週新品」

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了

FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆反追蹤

微軟宣布：Skype將於5／5終止服務

ROG、MSI RTX 50系列筆電開賣

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

三星攜手Pokémon GO打造體驗館

外媒爆蘋果再推新品！

iPhone 16e首日開賣跌2000元！

iPhone 16e開箱！

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

快刪！高利貸詐騙偽裝金融App逾10 萬人下載

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

台積電最大客戶2024年貢獻營收6243億元　比重22%

台積電最大客戶2024年貢獻營收6243億元　比重22%

台積電統計，2024年最大客戶貢獻新台幣6243億元營收，創下新高，年增約777億元，增幅14.2%，占總營收比重22%。法人推估，蘋果（Apple）仍是台積電最大客戶。

FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆反追蹤

FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆反追蹤

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了

外媒爆蘋果再推新品！

外媒爆蘋果再推新品！

蘋果官網10款產品　含致癌成分

蘋果官網10款產品　含致癌成分

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

快訊／川普下令暫停對烏克蘭「所有軍援」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

魏哲家同台川普　宣布台積電在美加碼投資3.3兆、再建3座半導體廠

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面