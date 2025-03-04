iPhone13陸跌至「半價」！　銷量暴增10倍…網坦言：比國貨香

▲iPhone13 128GB近日在陸銷量上漲10倍。（圖／記者吳佳穎攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國產手機近日接連上市。面對市場競爭，iPhone13的128G版本價格直接調降一半，跌破2800元（人民幣，下同，約台幣1.2萬元），降到歷史低價。iPhone13價格腰斬後，銷量上漲10倍。不少大陸網友直言，「性價比確實比國貨相香啊！」

據《大象新聞》報導，在最新發布的2025財年Q1財報中，蘋果當季營收創下歷史新高，達到1243億美元，這主要得益於軟體服務以及iPad、Mac等硬體產品的強勁表現。

▲▼iPhone13 128GB一支價格降至2799元人民幣。（圖／翻攝自微博）

報導指出，儘管iPhone銷售額略低於市場預期，但蘋果在全球其他市場，仍維持穩健成長。

多家電商平台祭出「38購物節」 優惠，多張優惠券加上補貼， iPhone13 128G最低來到2799元，吸引不少人爭相購買。

不少網友表示，「當備用機不錯，在路上了」、「13香的含金量還在上升」 、「2800確實香」、「6000的蘋果我可以指出七、八個缺點，3000的蘋果渾身上下都是優點」、「性價比凸顯，老機型成香餑餑」、「經典不過十三香」、「從消費者角度來看，價格跳水確實誘人」、「這個價格還是可以入手的啊，那麼便宜」、「降價後挺受歡迎的，這個價格性價比高」、「這個價格我都想買一個了啊」。