王大陸父先知？　曾勸「生活要檢點」：狠勁在美國軍校學的

▲王大陸父親王台慶曾勸兒子「生活要檢點一點」。（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導

涉嫌傷害的男星王大陸，500萬交保。近日網友挖出過去王大陸父親王台慶訪問影片，影片中王父就曾直言「生活要檢點一點」，現在看來王父很瞭解自己兒子的品性。

王大陸的父親王台慶是一名身家上億的古董收藏家及藝術品公司負責人，過去曾擔任拍賣官鑑定師超過四十年。王大陸與父親的關係一直以來都備受關注，王台慶曾在受訪時透露，父子倆經常吵架，並勸誡兒子「生活要檢點一點」。他表示：「外面的壞毛病千萬不要學，這個圈子是個大染缸，會害你啊。」

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王台慶坦言，為了讓王大陸接受良好教育，他曾花費大量心思將兒子送到美國讀書，並進入軍校訓練。王台慶提到，王大陸在軍校中訓練出來的氣勢，使他在電影中表現得非常出色。然而，面對兒子接連爆出的負面事件，王台慶日前對於逃兵役事件表示失望，並透露兒子什麼事情都不告訴他，都是從報導中才得知。

針對王大陸涉嫌殺人未遂一事，王台慶並未再做回應。王大陸在5日於經紀人陪同下，以500萬元交保並限制住居。走出地院時，他一身全黑打扮，戴著帽子和口罩，面對媒體的追問，對於是否教唆傷害及與司機發生衝突等問題均未回應。該畫面在微博上傳開，引發大陸網友熱議。

★未經判決確定，應推定為無罪。