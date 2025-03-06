　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王大陸父先知？　曾勸「生活要檢點」：狠勁在美國軍校學的

▲▼王大陸父親王台慶。（圖／翻攝微博）

▲王大陸父親王台慶曾勸兒子「生活要檢點一點」。（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

涉嫌傷害的男星王大陸，500萬交保。近日網友挖出過去王大陸父親王台慶訪問影片，影片中王父就曾直言「生活要檢點一點」，現在看來王父很瞭解自己兒子的品性。

王大陸的父親王台慶是一名身家上億的古董收藏家及藝術品公司負責人，過去曾擔任拍賣官鑑定師超過四十年。王大陸與父親的關係一直以來都備受關注，王台慶曾在受訪時透露，父子倆經常吵架，並勸誡兒子「生活要檢點一點」。他表示：「外面的壞毛病千萬不要學，這個圈子是個大染缸，會害你啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王大陸父親王台慶。（圖／翻攝微博）

王台慶坦言，為了讓王大陸接受良好教育，他曾花費大量心思將兒子送到美國讀書，並進入軍校訓練。王台慶提到，王大陸在軍校中訓練出來的氣勢，使他在電影中表現得非常出色。然而，面對兒子接連爆出的負面事件，王台慶日前對於逃兵役事件表示失望，並透露兒子什麼事情都不告訴他，都是從報導中才得知。

▲▼王大陸父親王台慶。（圖／翻攝微博）

針對王大陸涉嫌殺人未遂一事，王台慶並未再做回應。王大陸在5日於經紀人陪同下，以500萬元交保並限制住居。走出地院時，他一身全黑打扮，戴著帽子和口罩，面對媒體的追問，對於是否教唆傷害及與司機發生衝突等問題均未回應。該畫面在微博上傳開，引發大陸網友熱議。

★未經判決確定，應推定為無罪。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
陳致遠「改當工地工人」畫面曝光！　經紀人鬆口內幕
王大陸父先知？　曾勸「生活要檢點」：狠勁在美國軍校學的
台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒
冰箱門又打開！　新一波強冷空氣時間曝
「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝
台灣雙星閃耀！李灝宇農場第8、鄭宗哲第17　最快今年上大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南規模5.2地震　專家：釋放0.03顆原子彈能量

台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒

冰箱門又打開！　新一波強冷空氣時間曝

王大陸父先知？　曾勸「生活要檢點」：狠勁在美國軍校學的

Joeman前女友開箱「肯德基肉霸堡」吐實：貴又油

破解麥香奶茶都市傳說　姚采辰最愛「不是10元包裝」親揭原因

「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝

收日本伴手禮！他見包裝「識破爸伎倆」：兒子不被愛　4000人笑翻

愛莉莎莎又露胸部！跪地俯身照曝光　粉絲嗨翻：行銷天才

快訊／台南5.2地震　高鐵台中至左營部分列車延誤

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

劉亮佐.趙小僑全家合體！愛女萌翻全場　劉子銓寵妹「仗著可愛的臉做壞事XD」

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？　曲博點出關鍵

川普演說「世界最強台積電」將在美打造地表最強晶片

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

王大陸涉「教唆傷害」500萬元交保　閉口不談案情...雙手合十尬笑離開

台南規模5.2地震　專家：釋放0.03顆原子彈能量

台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒

冰箱門又打開！　新一波強冷空氣時間曝

王大陸父先知？　曾勸「生活要檢點」：狠勁在美國軍校學的

Joeman前女友開箱「肯德基肉霸堡」吐實：貴又油

破解麥香奶茶都市傳說　姚采辰最愛「不是10元包裝」親揭原因

「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝

收日本伴手禮！他見包裝「識破爸伎倆」：兒子不被愛　4000人笑翻

愛莉莎莎又露胸部！跪地俯身照曝光　粉絲嗨翻：行銷天才

快訊／台南5.2地震　高鐵台中至左營部分列車延誤

李灝宇熱身賽再敲長打！老虎未來三壘解　外媒看好迅速上大聯盟

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

爆料iPhone 17 Air新機「厚度僅0.54cm」挑戰最薄！　相機恐大降級

Jacob Collier宣佈來台開唱　合唱Coldplay主唱神感動百萬人

台南規模5.2地震　專家：釋放0.03顆原子彈能量

1位車手斷送「王大陸星途」　手機勾出3案！Uber司機得以伸張

女性壽命高於男性原因不只是基因　科學家揭密壽命差距的4大關鍵

大谷翔平「打擊之呼吸」！鬼滅之刃X MLB超狂聯名讓粉絲暴動了

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

上班族坐整天！　醫：坐4小時「大腦可能老化4年」

馬路驚見「50公斤史詩級巨蟒」妙齡女輾過慘摔車　超扯畫面曝

生活熱門新聞

前妻變炮友！網笑：二手傢俱翻新很少見

雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝

「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝

三月份「超強運四生肖」　

快訊／21:27台南楠西區規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

冰箱門又打開！　新一波強冷空氣時間曝

台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒

愛莉莎莎又露胸部！跪地俯身照曝光

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

王大陸父先知？　曾勸「生活要檢點」

澳洲鼎泰豐倒了　「扣薪做假帳」罰8千萬台幣

即／台灣南部21：27有感地震

斑馬線「3條神秘白線」貫穿！大票點頭：貼心

爸寄日本伴手禮！他見真相噴笑：兒子不被愛

更多熱門

相關新聞

王大陸涉教唆尋仇司機　打手3人組各5萬元交保

王大陸涉教唆尋仇司機　打手3人組各5萬元交保

藝人王大陸與UBER司機連男發生糾紛，向富二代友人游翔閔抱怨，游男竟找上四海幫「海英堂」堂主，綽號小阿俊的陳子俊幫忙出氣。對此，涉嫌動手打司機的林姓、彭姓、李姓等3人，5日晚間被移送新北地檢署複訊，訊後依5萬元交保。

王大陸教唆尋仇　3煞收3萬6紅包痛毆司機

王大陸教唆尋仇　3煞收3萬6紅包痛毆司機

甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法

甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法

涉受王大陸教唆打司機　義務役惡煞在成功嶺被逮

涉受王大陸教唆打司機　義務役惡煞在成功嶺被逮

王大陸賺到免役？ 律師斷當不了閃兵

王大陸賺到免役？ 律師斷當不了閃兵

關鍵字：

王大陸

讀者迴響

熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝

日料店1男陳屍廁所　死者竟是餐廳老闆

即／台中「第五市場」深夜惡火！消防急灌救

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

前妻變炮友！網笑：二手傢俱翻新很少見

雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝

飯後「做1事」能控糖！　醫認證：根本且有效

「全台溼答答」2縣市大雨特報　下波變天時間曝

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

三月份「超強運四生肖」　

即／高雄嚴重車禍！轎車衝撞整排機車傷亡不明

快訊／21:27台南楠西區規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

獨／越南女入境1hr被撞重傷　仲介男慘死

140萬張家樂福卡掰了！　玉山銀公告8／30合作終止

更多

最夯影音

更多

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面