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王大陸涉教唆尋仇司機　「打手3人組」各5萬元交保

▲彭男(右)負責拍攝辦事影片，林男(左)則藉故與司機林男發生扭打。（圖／記者陸運陞攝）

▲彭男（右）負責拍攝辦事影片回報，林男（左）則藉故與司機林男發生扭打。（圖／記者陸運陞攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人王大陸與UBER司機連男發生糾紛，向富二代友人游翔閔抱怨，游男竟找上四海幫「海英堂」堂主，綽號小阿俊的陳子俊幫忙出氣。對此，涉嫌動手打司機的林姓、彭姓、李姓等3人，5日晚間被移送新北地檢署複訊，訊後依5萬元交保。

據悉，王大陸去年4月與連姓司機發生糾紛後，氣得向游男抱怨，游男就找上陳男幫忙出氣。陳男透過管道，得知連姓司機訊息後，便指使24歲的彭男、林男、李男前往埋伏跟蹤。

▲▼ 毆打司機 王大陸 。（圖／記者陸運陞攝）

▲林男接獲大哥指令，到新北中和跟蹤司機連男行蹤。（圖／記者陸運陞攝）

彭男、林男、李男3人鎖定連姓司機後，便一路尾隨至新北中和地區，但因遭警覺性強的連男發現，3人一度遭到警方盤查，然經查無不法，雙方先後離開警局。不料，雙方又在華中橋頭遇上，3人便假借發生行車糾紛，由林男下車與連姓司機互毆，彭男則在車上拍攝影片回報給小阿俊，事後3人從小阿俊處拿到3萬6千元的紅包。

新北市永和警方鎖定彭男等3人，5日下午前往桃園及台中成功嶺營區，先後將3人拘捕到案。據悉3人承認受「大哥」指使，接獲打人的指令，前往新北中和找連男及車輛，並假借行車糾紛與連男互毆，詢後警方依傷害罪將彭男等人移送，後續將釐清該案有無從屬組織犯罪關係。

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