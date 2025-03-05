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甄子丹、靳東「超驚訝」王大陸犯法　直言：犯法肯定受法律制裁

▲▼ 靳東、甄子丹談王大陸，超驚訝他犯法 。（圖／記者任以芳攝）

▲王大陸涉嫌教唆傷害遭調查，香港武打明星甄子丹十分驚訝，直言：犯法要受法律制裁 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

藝人王大陸因涉嫌教唆傷害遭調查，今（5）日新北地院裁定500萬元交保。消息傳回大陸，恐怕會被列為劣跡藝人，影響星途。適逢大陸近期開兩會，身為政協委員文化藝術界代表的大陸演員靳東、香港武打明星甄子丹被問及此事，都十分驚訝。甄子丹甚至說，「任何人犯法，肯定必須要受到法律裁判。」

藝人王大陸因主演電影《我的少女時代》走紅，近年來在大陸演藝事業如日中天。日前因逃避兵役、教唆傷害Uber司機遭調查，今天最新進度被新北地院裁定500萬元交保。

該起事件在台灣引起軒然大波，適逢大陸近期召開兩會期間，今天下午大陸政協委員各自開團組會議，文化藝術界的大陸演員靳東、香港武打明星甄子丹被問及此事，都十分驚訝。

甄子丹受訪時表示與王大陸不熟，也沒有私交，但是「打人就是犯法，肯定必須要處理。」當記者追問，「他有沒有可能會變劣跡藝人？」甄子丹則說，「我不知道，任何人要犯法，肯定必須要受到法律裁判，也是對所有人的保障。」

▲▼ 靳東、甄子丹談王大陸，超驚訝他犯法 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 靳東雖然不認識王大陸，希望他事情能盡快處理好 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國家一級演員、號稱「師奶殺手」的靳東聽聞王大陸觸法，也是一臉不可置信，「發生什麼事情，我還真的不太清楚？」並且說自己不認識王大陸也沒有合作過，只知道他在大陸有許多不錯作品，賣得很火，有很多影迷支持。

靳東關心追問，「他怎麼勒？在哪（犯法）？在北京嗎？雖然我跟王大陸不認識，也不知道新聞什麼時候出的，希望這件事情能盡快處理好，也希望他未來能有很好的發展。」

記者也追問，「發生這樣的事，在大陸的演藝圈可能有不好的影響，發展會受限？」靳東則回應，「現在我們跟有關各部門提問題，最終的衡量，不管在哪個地方，任何一個角落都是以法律為準繩。」

聽到記者又問，「（王大陸）會不會被（大陸方面）貼上劣跡藝人的標籤？」靳東一頭霧水的說，「有嗎？這是你們發明的嗎？」

▲▼ 靳東、甄子丹談王大陸，超驚訝他犯法 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國家話劇院國家一級演員張凱麗也很驚訝，但低調不評論此事。（圖／記者任以芳攝）

大陸全國政協委員、大陸國家話劇院國家一級演員張凱麗聽聞此事，第一時間反應也是相當驚訝，並且說之前在春晚好像有遇過王大陸，對他有點印象。

張凱麗十分謹慎，因為不太清楚王大陸發生什麼事，還特地跟記者說，「我必須去了解一下。」接著轉移話題，沒有再回應。

王大陸教唆傷害事件，消息傳回大陸遭到許多網友、影迷不諒解。有大陸自媒體甚預測王大陸未來在大陸演藝事業可能「黃掉了」，大概率會被大陸官方認證為「劣跡藝人」，前途將被封殺，據了解，他手上至少有5部主演、參演的電影，包括電視劇也將受影響，可能無法播出，或是資方要花錢換人重拍。

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